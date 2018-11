Kalajoki jakoi yrittäjäpalkinnot – Vuoden Yrittäjäksi valittiin Silta-Asennus Mäkelä Oy



Kalajoki

Kalajoen Yrittäjägaalassa on julkistettu vuoden 2018 yrittäjäpalkinnot. Kalajoen kaupunki palkitsi Vuoden Yrityksenä 2018 Silta-asennus Mäkelä Oy:n, Vuoden Maaseutuyrityksenä Juolan tilan ja Matkailumajakalla Suomen Keskusvaraamo Oy:n.

Lisäksi yrittäjäyhdistykset jakoivat omat palkintonsa. Kalajoen Yrittäjät palkitsi yrittäjäpalkinnolla Wesain Oy:n ja Himangan Yrittäjät Parturi-Kampaamo Tarjan.

Silta-asennus Mäkelä Oy:n on perustanut nykyisen toimitusjohtaja Markus Mäkelän isä vuonna 1995, ja vuonna 2015 yrityksessä tehtiin sukupolvenvaihdos. Yritys keskittyi aluksi projektinjohtoon, asennuspalveluihin ja henkilöstön vuokraukseen, mutta vuonna 2011 toiminta laajeni liiketoimintakaupalla asennusliiketoimintaan. Yrityksen toimitilat sijaitsevat Kalajoella mutta työmaat ovat ympäri Suomea.

Juolan tilan nykyinen isäntä on aloittanut toimintansa sukupolvenvaihdoksen jälkeen vuonna 2005, jolloin tuotanto oli noin 1000 lihasikaa vuodessa ja peltopinta-alaa oli noin 25 hehtaaria. Vuosien aikana tilan tuotanto on kymmenkertaistunut.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Suomen Keskusvaraamo Oy on perustettu 2014, ja sen tarkoituksena on tarjota asiakkaille kaikki palvelut majoittumisesta aterioihin, aktiviteetteihin ja lippuihin yhden luukun periaatteella. Yritys työllistää vakinaisesti 12 henkilöä ja sesonkiaikana lisäksi 15–16 työntekijää sekä useita alihankkijoita. He tekevät kauppaa yli 30 maahan ja tarjoavat palveluita yli 40 paikkakunnalta. Välitettäviä asuntoja on kirjoilla noin 700, joista Kalajoella noin 300.

Wesain Oy on asuntorakentamiseen erikoistunut yritys, joka on perustettu vuonna 2010. Sen markkina-aluetta ovat Kalajoen ja Kokkolan seudut, minne rakentuu vuoden 2018 aikana yhteensä 70 asuntoa. Tuotantoon kuuluvat omakotitalot, loma-asunnot, rivitalot, liiketilat sekä kerrostalot. Yrityksen liikevaihto on noin 9 miljoonaa euroa ja kasvua vuodessa 20 prosenttia. Yritys työllistää yhteensä 15 henkilöä sekä useita alihankkijoita.

Kampaajan ura oli Tarja Voutilan mielessä jo pienenä tyttönä, ja vuonna 1990 hän valmistui Kokkolan ammattikoulusta parturi-kampaajaksi. Vuodesta 1993 hänellä on ollut oma yritys Parturi-kampaamo Tarja Himangan keskustassa. Pienyrittäjän työpäivät ovat pitkiäkin, mutta yhä 29 vuoden jälkeen hän haluaa toimia kampaajana ja viihtyy työssään.

Kalajoen Yrittäjägaalaa vietetään lauantai-iltana EventParkArenalla. Juhlapuhujana on Suomen Yrittäjät ry:n toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.