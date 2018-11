Lohtajalainen Mö Foods sai tunnustusta kauran innovatiivisesta käytöstä



Lohtajalainen elintarvikealan yritys Mö Foods on saanut tunnustusta innovatiivisena yrityksenä, jolla on potentiaalia kasvaa ja kehittyä. Yritys valmistaa ja myy kasviperäisiä meijerituotteita.

Mö Foods nappasi Tulevaisuuden tekijä -sarjan voiton Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan hankegaalassa, jossa valittiin maaseuturahaston ohjelmakauden onnistuneimmat hankkeet.

"Kaiken takana on oivallus kauran hyvistä ominaisuuksista. Kaura on kotimainen, kaikille tuttu raaka-aine, jossa on hyvät ravitsemukselliset ominaisuudet", hankegaalan tiedotteessa kuvaillaan lohtajalaisyritystä.

Gaalan finaalissa oli mukana Pohjanmaan ELY-keskuksen ja alueen Leader-ryhmien rahoittamia hankkeita ja yrityksiä.

Ohjelmakauden oivallus -sarjan voitti ähtäväläinen BusinEsse Stedox-nimisellä innovaatiollaan, joka helpottaa betonielementtien asentamista rakentamisessa. Perheyrityksen tuotteella on uutuusarvoa, koska vastaavaa tuotetta ei ole saatavilla muualla markkinoilla, tuotteesta kerrotaan.