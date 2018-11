Katso video! Rekka ojassa valtatie 8:lla Kruunupyyssä – henkilövahingoilta on ilmeisesti vältytty



Valtatie 8:lla Kruunupyyssä on tapahtunut liikenneonnettomuus. Poliisi kertoo, että rekka on suistunut ulos tieltä ilmeisesti eturenkaan puhjettua. Henkilövahingoilta on luultavasti vältytty.

Paikalle on lähetetty kaksi poliisipartiota. Rekka on kokonaan pois tieltä, joten molemmat ajokaistat ovat käytössä. Onnettomuuspaikan raivaus kestää ainakin pari tuntia.

Seuraamme tilannetta.

// 16.11.2018 kello 17.16 päivitetty lisää tietoja onnettomuuden syystä, henkilövahingoista, poliisipartioista ja onnettomuuspaikan raivauksesta. Lisätty video ja kuva.

// 16.11.2018 kello 18.28 korjattu tieto tapahtumapaikasta