Upea kokkolalaislaulaja Sara Heusala tipahti Idolsista – Esitys olisi riittänyt mihin vain, yleisöäänet eivät



Nelosen ohjelmaformaatti Idols jatkaa matkaansa live-esityksillä. Perjantai-illan liveosuudelle pääsi jatkamaan myös kokkolalaislähtöinen Sara Heusala, mutta yleisöäänet eivät riittäneet häntä jatkossa pitämään.

Esityksessään 18-vuotias Kaustisen musiikkilukiota käyvä neitokainen esitti varmasti ja upeasti Alesha Dixonin kappaleen The boy does nothing. Tuomaristo ja etenkin tuomaristossa istuva Maija Vilkkumaa lumoutui täysin Sara Heusalan rennon upeasta esityksestä.

– Tämä on juuri sitä musiikkia mitä minä haluaisin laulaa, totesi Heusala esityksen jälkeen.

Kokkolalaislaulaja ei jäänyt Idolsmatkan katkeamista suremaan.

– Tämä on ollut mieletön matka ja olen niin kamalan kiitollinen kaikille jotka tämän mahdollistivat, hän sanoi.

