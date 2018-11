Finland Fur Animal Save järjesti pienen mielenosoituksen Kokkolassa – Katso video!



Syksyllä toimintansa aloittanut Finland Fur Animal Save järjesti pienimuotoisen turkistarhausta vastustavan mielenosoituksen tänään Kokkolan keskustassa. Tarkoituksena oli jakaa esitteitä, kiinnittää ihmisten huomio kylteillä ja keskustella asiasta kiinnostuneiden ohikulkijoiden kanssa.

– Meillä on hyvin rauhanomainen ja rakkauspohjainen toimintatapa eli annamme ihmisten tulla meidän luoksemme. Mielelläni keskustelisin myös turkistarhaajien kanssa, ryhmän perustanut Niina Kuorikoski kertoo.

Jo nuorena turkistarhauksen epäkohtiin havahtunut Kuorikoski ei ole itse koskaan käynyt turkistarhalla, mutta pitää turkistarhausta todella suurena ongelmana sen vuoksi, että eläimet joutuvat elämään pienissä häkeissä.

– Sitä paitsi nykypäivänä ihmiset pysyvät kyllä lämpimänä ilman turkiksiakin. Tarkoituksemme onkin vaikuttaa ensisijaisesti kuluttajiin.

Kuorikoski on järjestänyt syksyn aikana kymmenen mielenosoitusta eri puolilla Suomea. Osanottajamäärä vaihtelee viidestä kolmeenkymmeneen paikkakunnasta riippuen. Kokkolassa mielenosoittajia oli seitsemän.

Eri puolilla Suomea järjestetyt mielenosoitukset ovat Kuorikosken mukaan herättäneet ohikulkijoissa monenlaisia reaktioita. Kritiikkiä tulee erityisesti siitä, että mielenosoittajat puuttuvat ihmisten yksityiseen elinkeinoon. Jotkut ohikulkijat taas kehuvat ryhmän työtä ja haluavat tietää aiheesta lisää.

– Suomessa on yli 900 turkistarhaa, ja 95 prosenttia niistä on tällä alueella. Toivon, että toiminnallamme on vaikutusta ja että Suomi seuraisi muiden maiden esimerkkiä ja nostaisi asian kunnolla keskusteluun, Kuorikoski toteaa.