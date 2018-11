Lukijan mielipide: Soveltuvuuskoe hoitoalan koulutukseen



Ikäihmisten hoidon taso on yhteiskunnan sivistyksen mitta. Jokaisella ikäihmisellä on oltava oikeus hyvään ja arvokkaaseen vanhuuteen. Tämän vuoksi ikäihmisten palveluihin on panostettava aiempaa enemmän.

Viime vuosina on lisätty paljon kotihoitoa, mikä on ollut pääosin oikea suuntaus. Ihmisen on hyvä asua kotona niin pitkään kuin terveys ja voimavarat sen sallivat. Paikoitellen kotihoidon lisäämisessä on kuitenkin menty liian pitkälle.

Jokaisen ikäihmisen pitää päästä tuetun palveluasumisen piiriin, kun tilanne sitä vaatii. Tarjolla pitää olla inhimillistä ja ikäihmisen tilanteeseen parasta mahdollista hoitoa. Yksi tärkeimmistä kysymyksistä laadukkaassa on vanhustenhuollossa hoitajien ammattitaito. Meillä on paljon ammattitaitoista henkilökuntaa, joka tekee arvokasta töitä jaksamisensa äärirajoilla.

Viime aikoina on puhuttu paljon kuitenkin myös siitä, valmistuuko vaativalle alalle sinne soveltumattomia henkilöitä. Olen tehnyt pitkään töitä sen eteen, että soveltuvuuskokeet palautettaisiin ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintoihin. Esimerkiksi lähihoitajakoulutuksessa riittävä osaaminen ja ammattitaito ovat ehdottoman tärkeitä asioita. Kun ollaan tekemisissä apua ja tukea tarvitsevien kanssa, on vastuu erittäin suuri.

Soveltuvuuskokeiden palauttamisen on parhaillaan valmistelussa ja asia yritetään hoitaa kuntoon nopealla aikataululla. Myös koulutuksen järjestävät ovat näyttäneet asialle vihreää valoa. Esimerkiksi meillä Keski-Pohjanmaalla koulutuskuntayhtymä on valmiina muutoksiin.