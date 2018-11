Jutta Urpilainen kolumnissaan: Kuntakierrokselta eväitä ”työreppuun”

Sain vastikään valmiiksi jokavuotisen kierrokseni vaalipiirimme kaikissa 40 kunnassa. Monissa kunnissa olen käynyt vuoden aikana useita kertoja. Keskustelut kuntalaisten ja kuntapäättäjien kanssa sekä vierailut yrityksissä ja työpaikoilla antavat arvokasta tietoa siitä, mitä vaalipiirimme eri osiin kuuluu. Samalla ”työreppuuni” kertyy erilaisia asioita hoidettavaksi.

Kierroksen jälkeen olen entistä vakuuttuneempi siitä, että alueellamme työllisyydessä menee paremmin kuin monella muulla alueella Suomessa. Teollisuutemme elinvoima on vahva. Silti monissa yrityksissä päähuoli oli, mistä saada tulevaisuudessa osaavaa työvoimaa. Kävin usean yrittäjän kanssa keskustelun siitä, miten voisimme houkutella ihmisiä muuttamaan alueemme maakuntiin.

Osaavaan työvoiman saatavuuteen liittyy erityisesti ammatillinen koulutus. Tällä vaalikaudella toteutetun ammatillisen koulutuksen uudistuksessa tehtyjä virheitä on korjattava heti ensi vaalikaudella. Pärjäämme työelämän murroksessa vain laadukkaalla koulutuksella. Meidän on tiedostettava myös se, että korkeakoulujen keskittämisvaateet ovat kasvaneet ja yhä enemmän edellytetään korkeakoulujen toimipaikkojen harventamista jopa korkeakoulujen yhdistämistä. Siksi on tärkeä miettiä, miten turvaamme Yliopistokeskus Chydeniuksen ja ammattikorkeakoulu Centrian palvelut. Niiden rooli korkeakoulupalveluiden ja tutkimuksen tuottajana on keskeinen elinvoimamme vahvistamisessa ja osaamistason nostamisessa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Toinen pääviesti kuntakierroksella liittyi liikenneverkkoon. Myönteisen kehityksen jatkuminen edellyttää toimivia liikenneyhteyksiä. Ei ole liioiteltua sanoa, että liikenneverkosto on talouden verisuonisto. Tarvitsemme raide- ja ratapihainvestointeja, joista Kokkolan edustajat ovat neuvotelleet tälläkin viikolla, maanteiden pääväylien sekä alemman asteisen tieverkon kunnossapitoa, lentoliikenteen turvaamista ja kehittämistä sekä satamien väylien kunnossapitoa.

Eniten epävarmuutta kunnissa liittyy ajankohtaiseen kuntatalouteen sekä sosiaali-ja terveydenhuollon palveluihin. Moni kunta kantaa huolta lähipalveluiden tulevaisuudesta eli keskitetäänkö palveluita ja miten turvataan palvelut omassa kunnassa. Tästä on kysymys, kun puhutaan esimerkiksi Kannuksen ja Tunkkarin terveyskeskusten vuodepaikoista tai Kokkolassa olevan Lepolan tulevaisuudesta.

Kyllä Soiten asema on noussut myös vierailuilla esille. Sipilän hallituksen antama asetus leikkaustoimintojen keskittämisestä huolestuttaa, kun sen pelätään vähentävän kirurgisia palveluita keskussairaalassa Kokkolassa. Maan hallituksen linjaukset ovat myös vähentäneet merkittävästi Malmin erikoissairaanhoidon palveluita Pietarsaaressa. Kokkolan keskussairaalan ja Malmin aluesairaalan yhteistyöstä voisivat oikealla työnjaolla hyötyä molemmat sairaalat ja niiden palveluja käyttävät kansalaiset. Toivon Kokkolan ja Pietarsaaren kaupunkien virkamies- ja luottamushenkilöjohdon ottavan asiassa aktiivisen roolin.

Vaikka Keski-Pohjanmaalla ja Pietarsaaren seudulla menee monella tapaa hyvin, riittää meilläkin haasteita sekä tarpeita entistä aktiivisemmalle edunvalvonnalle. Kiitän kaikkia kuntakierroksellani kohtaamiani henkilöitä. Sain taas runsaasti uutta tietoa, ja opin paljon. Yhteistyö kotiseutumme hyväksi jatkuu.

Kirjoittaja on kokkolalainen kansanedustaja (sd.)