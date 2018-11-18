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Uudenkaarlepyyn seurakunta

Keskipohjanmaa+ | Su 18.11.2018 klo 20:00

Uudenkaarlepyyn seurakunnassa seurakuntavaalit toimitettiin sopuvaaleina.

Kirkkovaltuustoon 2019–2022 valittiin seuraavat henkilöt:

Ahlnäs Håkan, Nykarleby

Elenius Charlotta, Jeppo (ny)

Emet Yvonne, Nykarleby

Gleisner Susann, Nykarleby (ny)

Grahn Stefan, Jeppo

Holmgård Maria, Nykarleby

Holmlund Marita, Munsala

Häger Carita, Nykarleby

Häggblom Sol-Britt, Nykarleby

Koski Anne-Marie, Nykarleby

Krokvik Tommy, Nykarleby

Nordström Caj, Jeppo (ny)

Siekkinen Pekka, Nykarleby (ny)

Sjöblom Göran, Nykarleby (ny)

Sjölind Emma, Jeppo (ny)

Solvin Lars, Munsala

Wikström Ulla-Brita Nykarleby (ny)

Wistbacka Jan-Ola, Jeppo

Åhman Glenn, Munsala

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Päätoimittaja:
Kauko Palola