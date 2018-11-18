Uudenkaarlepyyn seurakunta

Uudenkaarlepyyn seurakunnassa seurakuntavaalit toimitettiin sopuvaaleina.
Kirkkovaltuustoon 2019–2022 valittiin seuraavat henkilöt:
Ahlnäs Håkan, Nykarleby
Elenius Charlotta, Jeppo (ny)
Emet Yvonne, Nykarleby
Gleisner Susann, Nykarleby (ny)
Grahn Stefan, Jeppo
Holmgård Maria, Nykarleby
Holmlund Marita, Munsala
Häger Carita, Nykarleby
Häggblom Sol-Britt, Nykarleby
Koski Anne-Marie, Nykarleby
Krokvik Tommy, Nykarleby
Nordström Caj, Jeppo (ny)
Siekkinen Pekka, Nykarleby (ny)
Sjöblom Göran, Nykarleby (ny)
Sjölind Emma, Jeppo (ny)
Solvin Lars, Munsala
Wikström Ulla-Brita Nykarleby (ny)
Wistbacka Jan-Ola, Jeppo
Åhman Glenn, Munsala