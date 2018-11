Elinkeinoministeri Mika Lintilä ryhtyy selvittämään itäisen ja pohjoisen Suomen junaliikennettä – "Toimivilla junayhteyksillä on vaikutusta työllisyyteen, työvoiman saatavuuteen sekä matkailuun"



Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) asettaa selvityshenkilön selvittämään junaliikenteen saavutettavuuden vaikutuksia itäisen ja pohjoisen Suomen elinkeinoelämälle. Arvioitavaksi tulee myös, miten Helsinki-Kajaani – yöjunavuoro vahvistaisi työllisyyttä ja vauhdittaisi matkailua.

Lintilä kertoi asiasta maakuntamatkallaan Kainuuseen.

– Olen informoinut asiasta VR:n johtoa. On selvää, että toimivilla junayhteyksillä on vaikutusta työllisyyteen, työvoiman saatavuuteen sekä matkailuun. Selvityshenkilön tehtävänä on arvioida missä määrin, sanoo Lintilä.

Piakkoin nimettävän selvityshenkilön laatimaa selvitystä tullaan hyödyntämään jatkokeskusteluissa VR:n ja alueiden edustajien kanssa. Niin ikään selvitystä tullaan hyödyntämään Kainuun siltasopimusryhmän työssä. Ministeri Lintilän johtaman sopimustyöryhmän tarkoituksena on etsiä ratkaisuja alueen kasvun pullonkauloihin, kuten työvoiman saatavuuteen.

Elinkeinoministerin mukaan kattavammat junavuorot voisivat ruokkia itäisen ja pohjoisen Suomen elinvoimaisuutta merkittävällä tavalla.

– Alueiden kehitysnäkymät ovat tällä hetkellä paremmat kuin pitkiin aikoihin. Meidän pitää etsiä kaikki keinot näiden näkymien vahvistamiseksi sekä ihmisten liikkumisen sujuvoittamiseksi, Lintilä linjaa.