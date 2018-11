Lukijan mielipide: Adoptiotalkoot olisivat paikallaan



Amerikkalainen Neil Armstrong jäi maailmanhistoriaan ensimmäisenä ihmisenä, joka astui kuun pinnalle. Miltei heti kuuhun päästyään hän kertomansa mukaan alkoi etsiä taivaalta kotiaan maata. Ja kun hän sen viimein löysi, niin kertomansa mukaan yllättyi siitä kuinka pieni kotimme oli. Sen pystyi peukalon päällä näkökentässä peittämään. Tästä miehen pienestä, mutta ihmiskunnan suuresta askeleesta on jo ensisuvena viisikymmentä vuotta. Ja paljon on maailma muuttunut. Sekä väestö, että kulutus ovat melkoisesti kasvaneet, mutta planeetan koko ja kapasiteetti säilyneet ennallaan. Tästä on tiettyjä ongelmia.

On arveltu että väestön yhä kasvaessa tulee ruuasta sekä puhtaasta vedestä pulaa. Viljely kelpoista pinta-alaa kun ei ole juuri nykyistä enempää. Myös kulutuksesta johtuvat päästöt rasittavat planeettaa. Mutta jottei tulevaisuuden arvio olisi turhan pessimistinen. Täytyy toki muistaa, että ihminen on nerokas ratkaisemaan - itse aiheuttamiaan - ongelmia. Niin on syytä uskoa, että tulevaisuudessa ruuantuotanto tehostuu. Pystymme tuottamaan entistä suurempia määriä elintarvikkeita. Myös vesiongelma ratkeaa. Jokainen Kaukoidässä matkustanut on nähnyt mm. grillattuja heinäsirkkoja. On syytä uskoa että tulevassa myös hyönteisravinto yleistyy meilläkin. Kulutus ja päästöt ovat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Myös ongelma. Mutta eiköhän puhtaampi liikenne ja teollisuus voida kehittää, jos vain luovuutta ja mielikuvitusta on. Ja sitähän ihmisillä riittää.

Mutta jos ja kun näin olisikin. Tuntuu edelle mainitusta syystä Suomessa noussut huoli vähäisestä syntyvyydestä omituiselta. Ratkaisuksi asiaan on ehdotettu erilaisia perhetukipaketteja. Aimo Kairamo oli varmaan oikeassa sanoessaan että jokainen suomalainen on sosiaalidemokraatti, kun joka asia tuntuu olevan korjattavissa valtion jakamalla rahalla. Mutta toisinaan olen ihmetellyt kuinka hyvät muiden maiden perhetuet ovat? Esim. Intiassa Bangladeshissa tai Afrikan maissa? Niiden täytyy olla ruhtinaalliset, jos syntyvyydestä voidaan päätellä. Kovin kovakorvaisiksi ja itsekkäiksi poliitikot ihmiset ajattelevat kuin vain raha ja ura on lapsenteon esteenä. Onhan silti miltei joka kodissa tv. Iltauutisten ollessa katsotuimpia. Niiden maailmankuva ei ole kovin sellainen, että niiden jälkeen menisi petiin lapsenteko mielessä. Mutta, kun nyt kuitenkin tuolla suuressa maailmassa vauraan Euroopan ulkopuolella on paljon orpoja tai hylättyjä lapsia vailla hyvää kotia. Niin, olisiko jollain poliitikoilla kanttia ehdottaa suomalaisille adoptiotalkoita! Se olisi oikeaa globaalia vastuunkantoa.