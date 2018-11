Lukijan lyhyet



Tack, Leif Grankulla, kultivoituneesta tavastasi kohdata sivistymättömyydestä kasvavaa historiattomuutta (KP 18.11.).

KDnaisten risteilyllä toiminnan ydin kristallisoitui. Rakkaalla lapsella on monta nimeä, mutta kuvan teksti on suorastaan timanttia. Laivayhtiön tahaton moka pöytävarauksessamme oli hilpeyttä herättävä ja kääntynee itsensä toteuttavaksi ennustukseksi. Kristallidemokraattiset. Kyllä, meidän vaikutus on pysyvää, luotettavaa ja ennen kaikkea turvallista. Ja ihan luvallista.

KDNaisissa kristallisoituu mikä yhdistää niin Suomen Kristillisdemokraatteja kuin eurooppalaista sisarpuoluettamme EPP:tä: olemme vahvasti ja pysyvästi heikomman puolella.

Keskipohjanmaan lukijat. Toivomalla pyytäisin Teitä arvoisat lukijat lukemaan IL-Blogista 18.11.-18 Kalle Isokallion kirjoituksen:

"Tarjotaan Pätevillekin Nuorille Tulevaisuus, Ei Vain Luusereille"

Miksi asuminen on tahallaan tehty näin kalliiksi, on kiinteistö vero joka nousee jatkuvasti, samoin sähkö ja siirto. Nyt vielä tämä järjetön hulevesimaksu ja uusia maksuja keksitään lisää. Eläkkeet ei nouse yhtään, ne jäävät jälkeen maksujen noususta, tämä on ihmisten kiusaamista.

Demarien Rinne voisi keskittyä lupauksissaan aatetoveri Lipposen tekemän taitetun indeksin poistoon ennen kuin lupailee sitä ja tätä. Kittilä onkin nolo juttu pitäisi käydä selvittämässä.

Älkää naureskelko Trumpin haravointi lausunnoille. Hän on hyvin viisas mies ja tarkkaan seurannut satelliittien kautta Suomen puuhastelua. Hän on ihan oikeassa, täällä haravoidaan metsiä elo- syyskuun aikaan. Haravanheiluttajat eivät tosin ole suomalaisia, vaan thaimaalaisia marjanpoimijoita.

Kp 16.11 oli iso juttu uuden eläinsuojelulaista. Taas idiootit ollu asialla tekemässä lakiehdotusta. Hyvä asia suojella eläimiä,mutta rajansa kaikella. Uusi eläinsuojelulaki JOS se menisi läpi ajaisi useita yrityksiä konkurssiin ja monelta loppuisi leipä. Metsästys ja kalastus loppuisi. Suomesta haluttaisiin tehdä viherpiipertäjien ghetto. Tässä taas vihreän puolueen aatemaailman omaavat ihmiset asialla. Suomi ei elä ituja kasvattamalla ja on aivan höpöä sanoa että pärjää ilman lihaa.Ei pärjää.

Samoin minusta tuntuu ihmeelliseltä kun nämä viheraivot järjestävät mielenosoituksia esimerkiksi turkistarhausta vastaan., Sekin on monien leipä jolla elätetään useita perheitä,maksetaan tähän maahan veroja. Mitä jos juuri SINUN työstäsi tehtäisiin mielenositus tai aloite että se pitää loppu nyt koska se on turhaa.