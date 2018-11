Lukijan mielipide: Vielä siitä pakkoruotsista



Kun taas on avattu keskustelu pakkoruotsista niin sekaannunpa siihen minäkin. Ensinnäkin hyvä, että KP on sallinut mielipiteenvaihdon asiasta ja siitä on kirjoitettu omilla nimillä eikä puskista huutelemalla kuten ennen on useinkin tapahtunut. Mielestäni nimimerkkikirjoituksia ei tulisi sallia sellaisissa keskusteluissa, joiden avaajat esiintyvät nimillään.

Sitten itse asiaan. Olen asunut kaksikieliseksi sanotussa Kokkolassa seitsemällä eri vuosikymmenellä ja ruotsinkielen asema on sinä aikana muuttunut paljon. Synnyin Hakalahdessa jossa iso osa kavereista oli ruotsinkielisiä joten sen oppi ihan itsestään. Sittemmin olen liikkunut työasioissa ja muutenkin ympäri Suomea enkä ole ruotsinkieltä tarvinnut. Pohjois- Itä- ja Keski-Suomessa en ruotsinkieltä ole kuullut puhuttavan. Syynä on se, ettei siellä ruotsinkielisiä asu.

Kokkolakin on suomalaistunut niin ettei nykyisin ruotsinkieltä juuri tarvitse. Itse olen tarvinnut täällä ehkä 70- luvulla viimeksi.

Kaikki kielitaito ja kieltenopiskelu on hyväksi, mutta kun 95% suomalaisista ei jotain kieltä käytännössä tarvitse lainkaan on sellaisen pakko- opettaminen kieltenopetuksen resurssien tuhlausta. Ihan varmasti löytyy vapaaehtoisiakin ruotsinopiskelijoita sen verran, että voidaan poistaa virkamiehiltä kautta maan vaatimus ruotsinkielen osaamisesta.

Leif Grankulla Luodosta kirjoitti isänmaallista paatosta täynnä olevan kirjoituksen ruotsin pakko- opetuksen puolesta. Todellisia asiasyitä ei hänkään tuolle pakolle löytänyt, ehkä siitä syystä ettei sellaisia ole. Itse en koskaan ole kuullut järkeviä perusteita sille että pakko-opetetaan globaalisti marginaalista vierasta kieltä sellaiselle kansakunnalle joista hyvin harva sitä koskaan tulee tarvitsemaan ja joka itsekin puhuu toista globaalisti marginaalista kieltä äidinkielenään. Tästä syystä esim. Ruotsi kieltäytyy pakkosuomesta vaikka siellä on suomenkielisiä enemmän kuin täällä ruotsinkielisiä. Suomihan on kaksikielinen vain teoriassa. Todellisuudessa maamme on monikielinen.

Ainut järkevä tapa kieltenopetukseen on mielestäni se, että pidetään äidinkieli pakollisena (koska sen osaaminen on edellytys muiden kielten oppimiseen) ja muut valinnaisina. Silloin ei tuhlata resursseja sellaisiin kieliin joita tuskin koskaan tulee tarvitsemaan.