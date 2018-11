Haapaveden Jedulta varastettiin pikkubussi ja suuri määrä työkaluja



Haapaveden ammattioppilaitoksen tiloista varastettiin varhain viime lauantaiaamuna pikkubussi.

Oppilaitoksen omistaman sinisen MB-Sprinter bussin rekisterinumero on OTI-590, vuosimallia 2003.

Ajoneuvo on bussimallinen ja siinä on ikkunoita taakse saakka. Ajoneuvossa on JEDUn eli Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymäm logo ja kirjoitukset kyljessä sekä perässä.

Ajoneuvossa oli valmiiksi monenlaisia rakennuspuolen työkaluja ja lisäksi varkaat olivat keränneet mukaansa ison määrän erilaisia sähkötyökaluja (Hiltin laser, piikkauskone, Esab -hitsausinventteri), noin 20 akkuporakonetta (mm. Milwaukee) ja sähkötarvikkeita kuten lamppuja ja johtoja.

Erilaista omaisuutta oli anastettu alustavan arvion mukaan useiden tuhansien eurojen arvosta.

Varkaus havaittiin maanantaina aamupäivällä. Tapahtuma on taltioitunut valvontakameranauhalle, jolta selviää, että rikoksentekijöitä on ainakin kaksi kappaletta ja rikos tapahtui lauantaina kello 6.52.

Poliisi tutkii asiaa ja kaipaa asiasta jotain tietäviä ottamaan yhteyttä Ylivieskan poliisipäivystyksen numeroon p.0295416409 tai vihjepuhelimeen p.0295416194.