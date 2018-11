Perhon valtuusto myönsi kaatopaikan sulkemiseksi 210 000 euron vakuuden – Vehmassuontien kaatopaikka vaatii vielä sulkemissuunnitelman



Vehmassuontien kaatopaikka ei ole ollut vuosiin enää käytössä, mutta virallinen sulkeminen on jäänyt puolitiehen ja saatetaan nyt loppuun. Alueelle ilmestyy edelleen toisinaan laittomia jäteläjiä. Arkistokuva kesältä 2018.

Perhon kunnanvaltuusto päätti maanantai-illan kokouksessaan asettaa 210 000 euron vakuuden Vehmassuontiellä sijaitsevan kaatopaikan sulkemiseksi. Kunnan on tehtävä kevääseen mennessä suunnitelma sulkemistöistä ja hyväksyttävä se myös ely-keskuksessa.

Maastotyöt on tarkoitus viedä loppuun parin kolmen vuoden aikana.

Valtuusto hyväksyi myös osakepääoman merkitsemisen Työpluskunnalle.

Valtuutettu Pekka Riihimäki tiedusteli samalla, kuinka on edennyt palomiesten EKG-tarkastuksien saaminen Perhoon. Nyt sopimuspalokuntalaiset käyvät kerran vuodessa tarkastuksessa Kokkolassa. Lauri Laajala on asiasta käynyt keskusteluja Soiten ja Työplussan kanssa. Hän on ehdottanut, että kunta voisi noin 15 000 euron laitteen kustantaa, jos muut toimijat hoitaisivat jatkossa kohtuullisen kalliit ylläpitokulut.

– Kahden kolmen päivän takia ei laitetta kannata terveyskeskukseen hankkia, totesi Laajala.

Valtuusto hyväksyi Heikki ja Tiina Kivelän maanostotarjouksen Haukan kylällä sijaitsevasta 24,9 hehtaarin määräalasta. Määräalalle on tarkoitus tehdä turvetuotantoaluetta ja peltoa ja Perhon kunta myy puuston ennen luovutusta. Määräalan vieressä sijaitsee jo valmiiksi ostajien 15 hehtaarin turvetuotantoalue. Myyntihinta 4,1 hehtaarin kitumaalle, 10,4 hehtaarin taimikolle ja 10,4 hehtaarin metsämaapohjalle on 13 401 euroa.

Tapani Peltokangas (kesk.) esitti Keskustan valtuustoryhmän puolesta lisäyksenä, että ostaja vastaa määräalan mahdollisista uudistamiskuluista, mikäli alueen käyttötarkoitus muuttuu.

– Maailma ja tilanteet muuttuvat. Jos kunta avohakkaa, niin ostajilla uudistusvelvoite, perusteli Peltokangas.

Lisäys hyväksyttiin kauppakirjan ehdoksi.

Kunta päätti myös myydä Kuljetus Jukka Matokankaalle Oy:lle määräalan Kokkonevan koulun tontista. Matokangas on ollut tontilla vuokralla ja paikalla sijaitsee pressuhalli. 2048 neliön ala myytiin 0,50 euron neliöhinnalla, mikä on sama hinta kuin teollisuusalueen tonteillakin.