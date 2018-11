Elvi Löhönen mielipidekirjoituksessaan: Tärkeä virstanpylväs



Helsingin Sanomat uutisoi 17. marraskuuta näyttävästi otsikolla ”Sotkamossa alkaa uusi aika” paikallista kaivosasiaa. Artikkeli kuvineen oli kolmen sivun mittainen. Asia soi kuin hyvä musiikki siulussani. Vihdoinkin toivoa. Lauri Ratia ja Joni Lukkaroinen ovat ”puikoissa”.

Terrafamella on nuosuvaihde päällä. Myrskyisistä vuosista on selvitty. 240 miljoonan akkutehdas Nisu on tuloillaan. Laskelmien mukaan malmia riittää 32 vuodeksi. Sähköautoja on jo nyt käytössä kolme miljoonaa. Vuonna 2030 ehkä 125 miljoonaa.

Miksikö moisen asiat kiinnostavat? Olen jo aikaisemmin kertonut, että olen syntynyt suuren Anders Chydeniuksen kanssa samassa pitäjässä Sotkamossa. Hän pari sataa vuotta aikaisemmin pikkupappilassa ja viisi ensimmäistä vuottaan otti elämän alkuvauhtia samalla maaperällä. Perhe asui kuusi-seitsemän vuotta Sotkamo-kodissaan. Minä taasen olen Talvivaarassa opettajana 1957-1960. Ensimmäinen, toinen ja kolmas luokka olivat samassa luokkatilassa ja minun vastuullani, 30 oppilasta.

Ei helppoa, mutta rikastuttavaa alkavalle elämänuralleni.

Suuret asiat ottavat aikaa ja viisautta. Mitäpä tuumannee Vaarojen haltija. Muutokset ovat rajuja.

