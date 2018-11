Pyhäsalmen palosta epäillyt keski-ikäisiä miehiä



Antti Savela

Poliisi on edistynyt Pyhäsalmen lauantaisen tulipalon selvittelyssä. Rikosylikonstaapeli Ville Tölli kertoo, että poliisilla on yhä kiinniotettuna kaksi keski-ikäistä miestä. Heidät otettiin kiinni sunnuntaina.

Poliisi epäilee, että Pyhäsalmen keskustassa sijaitseva tyhjillään ollut entinen liikerakennus olisi sytytetty tahallaan lauantaina illansuussa. Kovan tuulen vuoksi palo uhkasi lähistön rakennuksia.

Epäiltyjä on kuulusteltu ja palopaikalla on tehty rikosteknistä tutkintaa. Poliisi on myös katsonut alueen valvontanauhoja ja kuulustellut silminnäkijöitä. Lähiaikoina selviää, esittääkö poliisi oikeudelle epäiltyjen vangitsemista.