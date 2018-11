Soiten menot arvioitua suuremmat Lestijärvellä



Lestijärven kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy 142 000 euron ylityksen kuluvan vuoden talousarvioon käyttötalouden menoihin. Syynä ovat Soiten menot, jotka ovat ylittymässä kuluvana vuonna.

Soiten menoihin on Lestijärvellä varattu vuoden 2018 talousarvioon yhteensä lähes 3,3 miljoonan euron määräraha. Syyskuun loppuun mennessä menoja on kertynyt kuitenkin jo vajaat 2,5 miljoonaa euroa. Kuukausiennakko Soiten menoihin on noin 275 000 euroa.

Lestijärven kunnanhallitus esittää valtuustolle myös maanvuokrasopimuksen kakkosliitteen hyväksymistä YIT Rakennus Oy:n ja Lestijärven kunnan välillä. Kunnanhallitus hyväksyi tiistaina kunnanjohtajan muutetun päätösesityksen, jonka mukaan tuulivoimalaa ei voi sijoittaa vanhan kaatopaikan päälle tai sen läheisyyteen. Myöskään tietä ja maakaapeleita ei rakenneta kaatopaikan päälle tai läheisyyteen.