Sievi rakentaa uuden päiväkodin



Sieviin rakennetaan nyt ensi vuoden aikana uusi päiväkoti. Talousarvioon on varattuna ensi vuodelle sitä varten 2,5 miljoonaa euroa, Syynä on se, että Sieviin syntyy hyvin lapsia. Sitä on vauhdittanut hyvä työllisyystilanne. Päivähoitolapset halutaan ajanmukaisiin tiloihin. Nyt lapsia on hoidossa myös sellaisissa rakennuksissa, joita ei alunperin ole tarkoitettu päivähoidolle.

112- paikkaisen päiväkodin rakentaminen on jo alkanut Juolukantiellä. Tällä hetkellä tehdään perustuksia. Rakennuksen odotetaan valmistuvan ensi vuoden loppuun mennessä. Hankkeen toteuttaa ylivieskalainen Ra-Ve Rakennus Oy

Hyvinvointikeskuksen rakentamisen eli uuden terveyskeskuksen Sieville ensi vuoden aikana toteuttaa WasaGroup Oy. Sievi ei ole siihen muutoin laittamassa rahoja kuin, että on lupautunut tilojen vuokraajaksi.

Sievin lainakanta on nousemassa lähes 23 miljoonaan euroon. Korkokulujen kehitys ei ole kuitenkaan isommin Sievissä puhuttanut. Vuoden lopussa jokaista sieviläistä kohtaan ensi vuonna on velkaa 4 599 euroa.