Toholammilla edessä pari laihaa vuotta – ensi vuoden talousarvio on 1,4 miljoonaa miinuksella



Toholammin kunnan taloudellinen tilanne on kireä parin seuraavan vuoden ajan. Vuosikate on vuoden 2019 talousarviossa reilut 650 000 euroa miinuksen puolella. Se ei riitä investointeihin ja lainanlyhennyksiin, joten ne pitää kattaa kokonaisuudessaan lainarahalla. Ensi vuoden talousarvio on laadittu noin 1,4 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

Vuosikatetta huomattavasti suuremmista investoinneista johtuen kunnan lainamäärä on pysynyt korkeana viime vuosina ja kasvaa edelleen. Lainakanta ensi vuoden talousarviossa on viemärilaitos mukaan lukien yli 20 miljoonaa euroa. Tavoitteeksi kyseisellä velkamäärällä käytännössä riittää aluksi, että velkamäärä ei saa kasvaa talousarviovuonna budjetoitua suuremmaksi. Tuulivoimarakentaminen ja tuulivoiman tuotannon tuomat lisätulot mahdollistavat lainakannan vähenemisen tulevaisuudessa.

Investoinneille on varattu ensi vuonna noin 2,3 miljoonaa euroa. Niistä suurimman osan vie uusi koulukeskus 600 000 euroa.