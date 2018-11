Takauksista tulossa jättilasku Kokkolalle – jopa miljoona voi realisoitua



Lähinnä 1990-luvulla rakennetut vanhustentalot, joita Suomessa rakensivat erilaiset vanhustenkotiyhdistykset, ovat jäämässä pois käytöstä. Samalla niiden velat siirtyvät ainakin osittain kuntien maksettavaksi. Tuohon aikaan oli tavallista, että kunnat takasivat yhdistysten lainat.

– Yleensä nämä ovat Valtiokonttorin neljänkymmenen vuoden lainoja, joissa aluksi maksettiin pelkkiä korkoja ja lyhennykset oli jätettu maksuohjelman loppupäähän. Nyt kun pitäisi lyhentää, ei ole asukkaita eikä varoja, selvittää Kokkolan kaupungin talouspäällikkö Jari Saarinen.

Hänen pöydällään on juuri Kälviän Vanhustentaloyhdistyksen asia – Valtionkonttori on hakenut yhdistystä konkurssiin. Takausvelkaa on noin 260 000 euroa kahdesta kiinteistöstä, joista toinen sijaitsee Kälviällä, toinen Ruotsalossa.

– Konkurssi on päällä ja sieltäkään on aika mahdotonta saada kaupungille mitään. Asetelma on aika samanlainen kuin Ullavassa, kertoo Saarinen.

Ullavassa Vanhustenkotiyhdistyksen konkurssi on tuomassa kaupungille 225 000 euron takausvelat.

– Jos sieltä kiinteistön myynnillä jotakin saadaan, sielläkin on pankki saatavineen meidän edellä.

Tavallinen kansalainen kysyy, miten nämä puolen miljoonan takaukset voivat päätyä Kokkolan maksettaviksi?

– Ne ovat tulleet kuntaliitoksen myötä. Aikanaan kunnat takasivat näitä, koska tarvittiin asuntotuotantoa ja vanhusten asumista edistäviä hankkeita. Tällä hetkellä laki rajoittaa takaamista, kertoo Saarinen.

Vanhustentalot pyörisivät edelleen, jos niillä olisi käyttöä ja ne olisivat nykyvaatimusten mukaisessa kunnossa.

– Nyt kun asukkaat ovat näissä loppuneet tai vähentyneet merkittävästi, toiminta ei ole enää kannattavaa. Jotta lyhennykset pystyttäisiin hoitamaan, käyttöaste pitäisi olla yli 90 prosenttia, sanoo Saarinen.

Asukkaiden puute taas johtuu uudesta vanhustenhoidon trendistä.

– Vanhuspalvelut ovat muuttuneet eikä Soite osta enää tämän tyyppistä palveluasumista. Palvelut viedään ihmisille kotiin tai sitten Soite ostaa tehostettua palveluasumista, tietää Saarinen.

Kälviän ja Ullavan Vanhustenkotiyhdistysten lainoista tipahtaa Kokkolan maksettavaksi siis vajaat puoli miljoonaa euroa. Onko vastaavia takauksia realistoitumassa vielä lisää?

– On kyllä, mutta millä aikataululla, se on auki. Jos Lohtaja ja Öja lasketaan mukaan, tulee noin miljoonan suuruusluokan potti, koska Lohtajalla meidän takaus- ja velkavastuut ovat paljon suuremmat kuin Kälviällä ja Ullavalla.

Lohtajalla ja Öjassa tilanne on siis vielä hallinnassa?

– Lohtajan vanhustenkotiyhdistyksellä talous pelaa vielä kohtuullisesti, siellä on asukkaita ja he ovat saaneet järjesteltyä lainojaan. Myös Öjan yksikkö on saanut vielä taloutensa hoidettua.

Saarinen muistuttaa, että tilanteessa kyse on paitsi asukaskadosta, myös muuttuneesta hoitoajattelusta ja toisaalta Valtiokonttorin rahoitussysteemistä.

– Kun myönnetään neljänkymmenen vuoden lainoja kuntien takauksilla ja lyhennykset painoittuvat loppuaikaan, tämä on hankala yhtälö. Nyt lyhennykset alkavat juosta, kun asukkaat vähenevät ja vanhustenhoito on muuttunut.

Jos rakennukset vaativat vielä korjauksia asukkaita saadakseen, peli on selvä.

– Eikä asiaa edesauta sekään, että näihin yhdistyksiin on vaikea löytää halukkaita vastuunkantajia, tietää Saarinen.