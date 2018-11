Mielenterveyskuntoutujilta peritään satoja euroja takautuvasti: "Aivan kohtuutonta"



Tuija on nuori nainen, joka asuu mielenterveyskuntoutujien tukiasunnossa Kokkolassa. Hänen huoneessaan on paitsi muhkea kissa, myös paljon pehmoleluja. Uusi harrastus, ratsastaminen, on nyt saanut pahan kolhun.

– Edunvalvojani sanoi, että enää minulla ei ole varaa ratsastustunteihin. Rahat menevät nyt näihin asiakasmaksuihin, tuskailee Tuija.

Myös Heikki on hermostunut. Hän on iäkkäämpi ja hoitaa itse raha-asiansa, mutta asuu silti mielenterveyskuntoutujien asumisyksikössä.

– Tämä on aivan hirveää! Lokakuussa tuli parin päivän välein kaksi laskua. Toisessa oli kahden kuukauden takautuvat asiakasmaksut, toisessa uusi asiakasmaksu, yhteensä yli 600 euroa, hätäilee Heikki.

Kaikkiaan 115 mielenterveyskuntoutujaa Kokkolassa ja Kruunupyyssä on saanut Soitessa käyttöön otetut asiakasmaksut nyt takautuvasti laskuina. Porukka on hermostunut, kun ei ole tietoa, mistä maksetaan ja miksi.

– Mehän maksamme jo ruuasta ja vuokrankin, mikä tämä maksu oikein on?

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Palvelualuejohtaja Ulla Aspvik Soitesta kertoo, että asiakasmaksut on otettu käyttöön jo monin paikoin Suomea, nyt myös koko Soiten alueella. Aluksi maksu koskee mielenterveyskuntoutujia, joista 115: lle on nyt laskettu asiakasmaksu. Maksulla kustannetaan sitä hoitoa, mitä asiakkaat saavat.

– Soiten hallitus on tehnyt päätöksen, että asiakasmaksut otetaan käyttöön kesäkuun alusta ja päihdepalveluiden puolella marraskuun alusta.

Nyt maksut on kuitenkin laitettu voimaan takautuvina, miksi näin?

– Näitä maksuja on ollut yllättävän hidasta laskea, kun asiakasmaksu määräytyy tulojen mukaan. Tästä on tullut kyllä paljon palautetta, vaikka asiasta on pyritty tiedottamaan, pahoittelee Aspvik.

Hän luettelee suojaosuuksia eli rahasummaa, mikä asiakkalle pitää jäädä ruuan, vuokran ja lääkkeiden jälkeen – ja asiakasmaksun jälkeen. Pienin on 108 euroa.

– Tehostetussa palveluasumisessa suojaosuus on 200 euroa, palveluasumisessa 250 euroa ja itsenäisessä asumisessa 300 euroa.

Portaistus tukee nykyistä hoitoideologiaa.

– Pyritään tukemaan siirtymistä kohti itsenäisempää asumista. Lähtökohta-ajatus on, että palvelut tuodaan kotiin, sanoo Aspvik.

Nyt on käynyt niin, että ihmisiltä rahat ovat loppu takautuvien maksujen vuoksi, eikä esimerkiksi harrastuksiin ole varaa?

– Asiakkaat voivat tehdä esityksen ja laittaa kuitit mukaan. Sen perusteella tehdään arvio ja käsitellään asia, lupaa Aspvik.

Yleinen edunvalvoja Juho Niemi, joka hoitaa useiden mielenterveyskuntoutujien raha-asiota, harkitsee sanojansa tarkoin.

– Miten voisin ilmaista asiallisesti sen, että tunnen suurta raivoa? kysyy edunvalvoja varovasti.

Hän ei ymmärrä itse asiakasmaksuihin liittyvää suojaosuuden pienuutta eikä senkään vertaa takautuvia maksuja.

– Minulla on tässä pöydällä erään asiakkaani 30.10 erääntynyt lasku, kolmen kuukauden takautuva asiakasmaksu, jonka loppusumma on 1268 euroa. Tämä on tullut ihmiselle, jonka tilillä ei ole pennin hyrrää rahaa. Tämä sotii normaalia oikeustajua vastaan kovasti, sanoo Niemi rauhallisesti.

Hän muistuttaa, ettei ole hoitoalan ihminen, mutta tuntee mielenterveyskuntoutujien arkea melko hyvin.

– Heille raha-asiat ovat erittäin herkkä juttu. Ylimääräistä stressiä tulee heti, jos rahan riittämättömyys on kovin pinnalla. Uskallan väittää, että tämä asiakasmaksujen riittämättämyys lisää osastojaksoja aivan varmasti, sanoo Niemi.

Hän ei myöskään oivalla, miten reilut 40 euroa viikossa, suojaosuus, riittää asiakkaiden liikkumiseen, harrastuksiin, puhelinlaskuihin, henkilökohtaiseen hygieniaan, vaatteisiin...

– Kun tiedetään, että lähes kaikki liikkuvat ahkerasti, käyvät kuntosaleilla ja harastuksissa ja pelkkä liikkuminen paikasta toiseen maksaa. Toisaalta myös suurin osa tupakoi, tietää Niemi.

Hän katselee asiakasmaksujen määrää omista papereistaan. Pienimmillään se on vain 25 euroa, suurimillaan 400 euroa. Tavallinen maksu perustuloilla on kahden sadan euron luokkaa.

– Ihmiset eivät kuntoudu sillä, että tukea vähennetään. Keskiverto mielenterveyskuntoutuja ei lähde barrikadeille, vaan ahdistuu lisää. En ymmärrä, että Soiten säästöt haetaan nyt kaikkien herkimmiltä ja haavoittuvimmilta, lopettaa Niemi.