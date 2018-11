Lukijan mielipide: Tiede, tekniikka ja ilmastonmuutos – Talouskasvu tekee aina loven maapallon hiilisäästövarantoon



Ilmastoraportin (IPCC) julkaisun jälkeen on käyty omaatuntoamme rauhoittavaa julkista keskustelua medioissa ilmastomuutoksen vaatimista toimenpiteistä ja yhteiskunnan sopeutumisesta niihin. Keskustelua on leimannut optimismi, että uudet tieteeseen pohjautuvat innovaatiot pelastavat meidät ja voimme jatkaa elämäämme kuten tähänkin asti. Jopa on lupailtu että nämä innovaatiot lisäävät talouskasvuamme.

Kuitenkin talouskasvu tekee aina loven maapallon hiilisäästövarantoon.

Ihmiskunnalla on nykytekniikan avulla käytettävissään fossiiliset hiilisäästöt, jotka maapallon eko- ja geosysteemit ovat n. 3 miljardin vuoden aikana siirtäneet säästöön tai oikeammin syrjään kivihiilenä, öljynä, kaasuna, kalkkikivenä ja muillakin tavoilla. Samalla maapallon ekosysteemi on muotoutunut ihmislajillekin suotuisaksi. Nykyaikana lähes uskonnon asemaan nostetun tieteen avulla me olemme näitä säästöjä suruttomasti kuluttaneet.

Esimerkkejä tieteen ja tekniikan viimeaikaisista saavutuksista ja niiden hiilijalanjäljistä. Viime vuosituhannen suuren innovaation, matkapuhelimen, tukiasemien sähkönkulutus Suomessa on noin 0,7 % kokonaisenergian kulutuksesta (0,55 TWh/v). Kuparilinjojen ja sentraalisantrojen aikana ilmeisesti tuhansia kertoja pienempi. ITC tekniikka (verkko, johon jokaisen on lähes pakko liittyä) on maapallon ekosysteemin kannalta vahingollinen. Maailmassa on noin 1200 datakeskusta (konesalia), joiden yhteenlaskettu energiankulutus on sama kuin lentoliikenteen eli noin 2 % maailman kokonaisenergiankulutuksesta. Koska palvelimilla säilytetään kaikenlaiset jonninjoutavuudet määräämättömän ajan, konesaleja tarvitaan yhä lisää. Vertaa, assyrialaiset savitaulut ovat säilyneet 4000 vuotta energiankulutuksella nolla. Tehomaataloudessa tuotetun vehnäkilon hiilijalanjälki v. 2005 oli kaksinkertainen verrattuna v. 1960 tuotettuun vehnäkiloon. Virtuaalivaluutta Bitcoinin louhiminen kuluttaa 0,13 % kokonaisenergian vuosikulutuksesta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Tiedettä tehdään yhä enemmän talouselämän ehdoilla. Tieteelliset keksinnöt mahdollistavat tekniikan kehityksen. Tähän asti keksinnöt ovat olleet maapallon ekosysteemin kannalta enimmäkseen huonoja, poikkeuksena havainto ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden ja lämpenemisen välisen yhteyden toteaminen.

Nykyisen julkisen keskustelun sävy, jossa tuudittaudutaan tieteeseen pelastajana, ei ole hyväksi ilmastomuutoksen vastustustyössä. Viisaus ei ole tieteellisessä maailmassa tavoiteltu ominaisuus, mutta voisi olla edelleen käyttökelpoinen ihmiskunnan suuren ongelman ratkaisussa. Tosiasioiden tunnustaminen on viisauden alku.