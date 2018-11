Lukijan mielipide: Raakaa rahastusta – Morsiussaaressa kaavoituksella pyritään hankkimaan miljoonaluokan voitto



Morsiussaaren tonttien luovutus-myyntiesityksessä, joka on kaupunginhallituksen pöydällä, on useita ongelmakohtia, jotka loukkaavat kaupunkilaisten yhdenvertaista kohtelua.

Hinnoittelussa lähtökohtana ovat messualueen tonttien hinnat ja vuokrat, mikä on aivan hyvä. Hinnoitteluperiaate sen sijaan poikkeaa täysin siitä, mitä tähän asti kaupungissa on ollut tapa. Morsiussaaressa kaavoituksella pyritään hankkimaan miljoonaluokan voitto, kun tähän saakka on tarkoitus on ollut kaavoituskulujen kattaminen, ei rahastus.

Tonttien esitetyissä neliöhinnoissa on ylimääräistä hyvää kaupungille jopa kolme miljoonaa euroa. Kevyt infra, jota on kaavailtu Morsiussaaren, tulee arviolta maksanaan reilusti alle miljoonan ja myynnin tuotto on arvioitu noin 3,7 miljoonaksi euroksi.

Morsiussaaren kohdalla poiketaan myös vuokrausmahdollisuudessa muista alueista. Omakotitontteja ei voisi vuokrata lainkaan ja huvilakäyttöistenkin vuokrausaika olisi ainoastaan viisi vuotta.

Entä sitten lunastus. Kaupunki lunastaa tontit viiden vuoden jälkeen rakennusteknisen arvon mukaan, mikä se sitten onkaan, miten se lasketaan. Joka tapauksessa tekninen arvo koskenee vain kiinteistöjä, ei tontteja.

Kymmenet morsiussaarelaiset ovat panostaneet tontin kunnostamiseen kymmeniäkin tuhansia euroa. Myös rantoja on rakennettu ja rantojen vesialueita ruopattu joissain kohdin 20 000–50 000 eurolla. Väylät ovat olleet ja ovat kaikkien käytössä, ja ne ovat auttaneet myös veden virtaamista esimerkiksi sillan alla.

Kunnostustöitä ja satsauksia ei varmaankaan huomioida lunastustilanteessa, mikä ei ole kohtuullista ja oikein.

Jos sitten katsoo kaupungin vapaiden tonttien myyntihintoja ja vuokria muualla, niin huomaa kuinka suuresta epäoikeudenmukaisuudesta on kyse. Muualla huippuhinnat isoistakin ok-tonteista liikkuvat 20 000–30 000 eurossa ja halvimmat muutamassa tonnissa. Subventoidaanko Morsiussaaren myyntituotolla muiden alueiden infran rakentamista. Näin ei voi olla.

Täältä löytyvät muiden ok-tonttien hinnat ja koot (https://kartta.kokkola.fi/IMS/?REQUEST=SiteSearch

Jk. Kaupunki on vuokrannut ja ilmeisesti joskus myynytkin kaupungin muutama vuosi ruoppaaman Ykspihlajan Potin rantamaita. Mitkä ovat niiden vuosivuokrat? 2000–6000 euroa? On vaikea uskoa, että edes tonni ylittyy.