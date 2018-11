Kaksi uutta pubia Kokkolaan - karaokepaikka ja ravintolaketju



Kaisa Honkaharju on valittu ravintolapäälliköksi joulukuussa avattavaan Wanhaan Mestariin.

Osman Yildirim on työntekijänä viime viikolla avatussa Karaokebaari Yläristissä.

Kokkolan olutravintolamarkkinat saavat vielä ennen joulua kaksi uutta yrittäjää. Viime viikolla avasi Karaokebaari Yläristi Pitkänsillankadulle ja joulukuun puolella avaa Pub Wanha Mestari Rantakadulle.

Yläristin yrittäjänä on ylivieskalainen Heidi Yildirim. Hänen miehensä Osman Yildirim on työntekijänä uudessa kapakassa, joka sijaitsee entisissä Donner´s Pubin tiloissa.

– Olemme pyörittäneet Pieksämäellä karaokebaaria ja nyt vapautui sopiva tila lähempää, Heidi kertoo.

Osman Yildirim on myös tyytyväinen remontin jälkeen.

– Joka paikalta pystyy laulamaan karaokea ja biisejä on tarjolla laidasta laitaan. Pienellä tanssilattialla voi myös pyörähdellä halutessa, kahdeksan vuotta sitten Turkista Suomeen muuttanut Yildirim kertoo.

Karaoke pitää pintansa suomalaisten tuntojen tulkkina. Yildirim uskoo, että karaoke ja hyvä seura tuovat asiakkaita Yläristiin. Myös hän itse on innokas karaokelaulaja.

– Lempibiisejäni ovat Hyvää huomenta Suomi ja Rekkamies, hän paljastaa.

Pub Wanhan Mestarin on tarkoitus avata ovensa 15. joulukuuta.

– Kyllä tässä kovasti tehdään töitä, että saisimme silloin pubin auki, ravintolapäälliköksi valittu kälviäläinen Kaisa Honkaharju sanoo.

180 neliön ravintolatila sijaitsee Rantakadulla Rock’n Roll Dinerin vieressä, jossa on ennenkin ollut ravintolatoimintaa. Asiakaspinta-alaa on 130 neliötä.

– Sijainti on erinomainen ja ketju on jo jonkin aikaa katsonut, että voisi laajentua Kokkolaan. Uskomme vakaasti, että tällaisella konseptilla on tilaus kaupungissa, kokkolalainen aluepäällikkö Robert Linke sanoo.

Wanha Mestari -ketju on osa Suomen johtavaa hotelli- ja ravintola-alan yhtiötä Restel Oy:tä. Wanhoja Mestareita löytyy mm. Vaasasta, Tampereelta, Lahdesta, Kauhajoelta, Kuusamosta, Torniosta, Saarijärveltä, Rovaniemeltä.

– Pyrimme olemaan rento ja olohuonemainen, jonne kaikki kokkolalaiset ovat tervetulleita vaikka lukemaan päivän lehdet ja nauttimaan premium-oluita, Honkaharju tiivistää.

Ravintolahenkilökuntaa rekrytoidaan edelleen.

– Seitsemää työntekijää haetaan ilta- ja viikonloppupainotteiseen työhön.

Wanhassa mestari tarjoaa viikonloppuisin elävää musiikkia.

– Ilman muuta haluamme tarjota paikallisille esiintymispaikan. Stand Up sopii myös Wanhaan Mestariin, Honkaharju vinkkaa.