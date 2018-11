Esperi siirtää hoivakoti Pihapihlajan toiminnan Alavieskasta Ylivieskaan – Asukkaiden muutettava pikimmiten



Hoivakoti Esperi Care tiedotti tällä viikolla ostaneensa Alavieskassa toimineen hoivakoti Pihapihlajan liiketoiminnan. Heti kaupan synnyttyä, EsperiCare kertoi keskittävänsä Pihapihlajan liiketoiminnan Ylivieskaan.

Tiedon vahvistaa hoivakoti Pihapihlajan entinen yrittäjä ja toimitusjohtaja Kirsi Nisula.

– Tämä tieto oli minulla toki tiedossa jo kauppoja tehtäessä. Asukkaat voivat muuttaa Esperin Ylivieskan yksikköön meidän tuttujen hoitajien mukana.

Hoivakoti Pihapihlaja on erikoistunut muistisairaiden hoivaan. Hoivakodissa on kaikkiaan 16 paikkaa ja asukkaita siellä on tällä hetkellä 12. Kaupan myötä seitsemän hengen vakituinen henkilökunta siirtyi Esperille.

Esperi Care tiedotti tiistaina ostaneensa liiketoiminnan. Ostouutisen yhteydessä yritys ei kuitenkaan kertonut, että liiketoimintaa ollaan siirtämässä Alavieskasta Ylivieskaan.

Sähkettä muutettu 22.11. klo 17:22, kun EsperiCaren edustajat tavoitettiin. Esperi ei siis sulkenut hoivakotia, vaan aikaisempi yrittäjä päätti lopettaa yritystoiminnan.

Alavieskassa toimiva Pihapihlaja on myyty Esperi Carelle