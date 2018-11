Lukijan mielipide: Ihmisten huoli tulevaisuudesta – Monet jo tietävät minne mennään, mutta menoa ei voi pysäyttää



Mikä on maailma 50 vuoden päästä? Jos me menemme aikaa, vaikka tämän 50 vuotta taaksepäin, ja vertaamme mitä on tapahtunut sinä aikana, onhan kehitys mennyt valtavan harppauksen eteenpäin. Onko sitten kaikki ollut hyvää tai huonoa sitä voi itse kukin ajatella.

Minusta Pentti Linkola oli siinä täysin oikeassa, kun hän toi esille, että monet jo tietävät mihin tällainen johtaa, mutta sitä ei voida pysäyttää.

Nyt jo elämme sitä aikaa, että huoli tulevaisuudesta, mikä se tulee olemaan tuntuu jo pelottavalta. Mikä on lasten tulevaisuus nopeasti muuttuvassa ajassamme? Ollaanko jo lähestymässä aikaa, kun ihmiset pelkäävät mikä tätä maailmaamme kohtaa. Jos menemme ajattelemaan aikaa 50 vuotta eteenpäin, minkälaista ihmisten elämä voisi silloin olla. Jo nyt ihmisten aivot taistelevat pysyäkseen tässä kehityksessä mukana. Minkälaiseen testiin ne joutuvat, kun vaatimukset aina vain lisääntyvät.

Uskon, että tulevaisuudessa varsinkin vanhemmalla väestöllä, on ongelmia pysyä kehityksen mukana. Kysymys: mitä valtava tiedontulva vaikuttaa ihmisen henkiseen puoleen?

Jo nyt uutisissa sanottiin, että monet nuoret kärsivät mielenterveyden ongelmista. Meidän ihmisten sisäinen koneisto vaatii lepoa, jos sitä jatkuvasti rasitetaan tällä maailmallisella tietotulvalla, eikä sille anneta lepoa ja mahdollisuutta tyhjentyä, se voi johtaa ikäviin seurauksiin.

Kyllä luonto ja säät ovat yksi merkki, joka monet laittaa ajattelemaan mihin oikein ollaan menossa. Minkälaisia ovat säät tulevaisuudessa? Ennusteet eivät ole mitenkään valoisat. Ilmaston muuttumista, en usko, että sitä voidaan enää pysäyttää.

Ihminen etsii aina syyn kaikkeen, mutta nyt se taitaa löytyä ihmisestä itsestään.