Kokkolan Jymyn Sofie Sällinen matkaa viikonloppuna Liettuaan - ennätyspainot mielessä arvokilpailuihin



Sofie Sällinen on valmistautunut hyvin uransa kolmansiin nuorten arvokilpailuihin. Klassisen voimanoston EM-kilpailuihin Liettuan Kaunasiin perjantaina matkaava Sällinen treenasi keskiviikkona viimeisen kerran ennen lauantain kilpailua.

-Siihen jää kaksi päivää huilia ennen kilpailua, 18-vuotiaiden 84 kilon sarjassa kilpaileva Sällinen sanoo.

Keskiviikon harjoitus on tavallista kevyempi, kuntoa ylläpitävä treeni. Siinä ei käsitellä enää isoja painoja.

Lauantain kilpailuun Sällinen on valmistautunut harjoittelemalla syksyllä viisi kuusi kertaa viikossa.

-Tulen koulun jälkeen salille, ja treenaan kaksi kolme tuntia kerrallaan.

Kaunasin EM-kilpailut ovat Sofie Sällisen uran kolmannet arvokilpailut. Hän saavutti keväällä hopeaa klassisen penkkipunnerruksen MM-kilpailuissa Vantaalla 75 kilon tuloksella. Euroopan mestariksi hän nosti elokuussa Ranskan Merignacissa punnertamalla voittotulokseksi ennätyksensä 80 kiloa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Lauantain kilpailussa Sällisen tavoitteena ovat uudet henkilökohtaiset ennätykset.

-Mukana on kovia kilpailijoita Tsekistä, Venäjältä, Puolasta ja Unkarista. Parhaat ovat yltäneet 400 kilon yhteistulokseen.

Sällisen kolmen lajin yhteistuloksen ennätys on 290 kiloa, jonka hän nosti lokakuun lopulla Kokkolassa.

-Kyykky ja veto tuntuivat hyviltä. Kyykkyä olen treenannut nyt enemmän ja penkki on jäänyt vähemmälle, Sällinen kertoo.

Maastavetoa jymyläinen on harjoitellut lattialla olevien pienten pukkien päältä, jolloin tanko on ylempänä noston alkuvaiheessa. Sillä hän on säästänyt selkäänsä.

Kokkolan Jymyä edustavan Sällisen kyykkynoston ennätys on 105 kiloa. Penkistä hän on punnertanut 80 kiloa. Maastavedon ennätys on 107,5 kiloa.

-Kyykyn ja vedon ennätyksiä on vara parantaa, Sällinen sanoo.

EM-kilpailujen aloituspainoja Sällinen ei ole vielä päättänyt. Päätös tehdään kilpailupaikalla yhdessä valmentaja Mats Finnen kanssa.

-Täytyy katsoa, mikä on fiilis ennen kilpailua, Sällinen tuumaa.

Voimanostossa aloituspainot pitää ilmoittaa aamun punnituksessa. Muutoksen aloituspainoon voi tehdä vielä ennen nostoja tietyn aikarajan puitteissa.