Pohjanmaan kauppakamarin suhdannekysely: Yrityskentän tunnelma on laskenut, mutta synkistelyyn ei ole syytä



Tilanne Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan yrityskentällä on edelleen varsin hyvä, kertoo Pohjanmaan kauppakamarin jäsenyritystensä parissa tämän kuun alussa toteuttama Business Panel -suhdannekysely.

Tunnelma on laskenut keväästä melko voimakkaasti, ja synkistynyt tunnelma on heijastusta maailmantalouden lisääntyneestä epävarmuudesta ja julkisuudessa nousseesta taantumakeskustelusta, suhdannekyselyssä arvioidaan.

Jo pari vuotta alueen yrityksiä vaivannut työvoimapula on edelleen erittäin vakava, vaikkakin vähäistä hellittämistä on nähtävissä. Työvoimapulasta kasvun esteenä kertoo nyt 46 prosenttia kaikista yrityksistä. Osaajapula on yleisin rakennusalalla, jossa se jarruttaa toimintaa joka toisessa yrityksessä. Teollisuudessa osaajapula vaivaa yrityksistä 48 prosenttia, palvelualalla 44 prosenttia ja kaupan alalla 43 prosenttia.

Riittämätön kysyntä jarruttaa kasvua joka viidennessä vastaajayrityksessä. Merkittävää on, että enemmän kuin riittämättömästä kysynnästä kärsiviä yrityksiä, on niitä, joilla ei ole lainkaan tuotantokapeikkoja.