Keskipohjanmaan päätoimittajana aloittaa luotettavaan journalismiin uskova Tiina Ojutkangas: "Tässä maakunnassa on elinvoimaa, yritteliäisyyttä ja aktiivisuutta"



Maakuntalehti Keskipohjanmaa saa uuden päätoimittajan tammikuun alussa. KPK Yhtiöiden hallitus valitsi Tiina Ojutkankaan, 56, tehtävään torstaina.

Ojutkangas siirtyy päätoimittajaksi KPK Yhtiöiden lehtien toimitusten kehittämispäällikön tehtävästä. Kesäkuusta 2013 päätoimittajana toiminut Kauko Palola jää eläkkeelle vuodenvaihteessa.

Keskipohjanmaan päätoimittaja vastaa lehden sisällöstä sekä konsernin kaikkien lehtien sisällöntuotannon kehittämisestä ja yhteistyöstä. Maakuntalehti Keskipohjanmaa kuuluu KPK Yhtiöihin, joka julkaisee lisäksi seitsemää paikallislehteä, kolmea kaupunkilehteä ja yhtä aluelehteä.

Tiina Ojutkangas on toiminut aikaisemmin Kaakon Viestintä Oy:n maakuntalehtien Itä-Savon ja Länsi-Savon päätoimittajana.

Tampereen yliopiston toimittajatutkinnossa opiskelleella Ojutkankaalla on pitkä journalistinen kokemus muun muassa Keskipohjanmaan uutistoimittajana ja toimituspäällikkönä. Hän on työskennellyt myös Ylen toimituksessa Kokkolassa toimittajana ja tuottajana.

Ojutkangas aloittaa työnsä päätoimittajana innostuneella mielellä.

– Koska olen täällä jo töissä, tiedän mihin suuntaan konserni on menossa. Minulle on oikeasti tärkeää, että tässä firmassa tehdään yhdessä kaikkien kanssa töitä. Tarvitsemme toimituksen lisäksi kaikkien talossamme ja talon ulkopuolella olevien ammattilaisten yhteistyötä.

Päätoimittajana Tiina Ojutkangas uskoo luotettavaan journalismiin.

– Minä uskon journalismiin ja siihen, että sen avulla asioihin voi vaikuttaa ja ihmisille voi tuoda iloa sekä lohtua. On tärkeää, että voimme tehdä luotettavaa journalismia maailmassa, jossa on niin paljon huhuja ja väärää tietoa liikkeellä. Sillä on arvoa meidän alueemme asukkaille ja tietysti yrityksellemme.

Keskipohjanmaalla onkin Ojutkankaan mukaan tärkeä yhteiskunnallinen tehtävä kertoa alueen ihmisille heitä koskevista asioista, olla osa yhteisöä ja puolustaa ihmisiä sekä heille tärkeitä asioita.

– Tämä kaikki voidaan tehdä monella eri tavalla julkaisemalla sisältöjä eri kanavissa ja eri tavoilla. Asiakkaillemme on tärkeää, että julkaisemme paperista sanomalehteä ja rinnalla myös digitaalista sisältöä: näköislehden lisäksi esimerkiksi verkkopalvelussamme ja sovelluksessamme on yhä ajantasaisempaa sisältöä.

Ojutkangas korostaa sitä, että lehden pitää elää samassa maailmassa kuin sen asiakkaat. Esimerkiksi sosiaalisen median merkitys kasvaa ihmisten arjessa koko ajan.

– Mieluummin olemme media-alalla aallonharjalla ja tulevaisuudessa kuin menneitä haikailemassa.

Tiina Ojutkangas on asunut pitkään Keski-Pohjanmaalla. Kokkolassa hän on tällä erää asunut helmikuusta lähtien Kannuksesta kotoisin olevan miehensä Matin kanssa.

Sitä ennen pariskunta vietti Tiina Ojutkankaan kotiseudulla Itä-Suomessa, Savonlinnassa ja Mikkelissä lähes kuusi vuotta.

Keskipohjanmaa-lehdessä hän on työskennellyt useita kertoja 90-luvun alusta lähtien uutistoimittajana, toimituspäällikkönä ja uutispäällikkönä. Maakunnassa hän on työskennellyt myös Ylen Kokkolan toimituksessa.

– Pidän Keski-Pohjanmaasta ja Kokkolasta valtavasti! Täällä on elinvoimaa, yritteliäisyyttä ja aktiivisuutta, suorasukaista elämää. Tietysti minulla on vahvat juuret Savonlinnassa ja käyn siellä paljon.

Vapaa-aikanaan Ojutkangas nauttii tavallisesta, arkisesta elämästä kotona ja mökillä perheen sekä koirien kanssa.

– Tänäänkin kävelen kotiin toppahousuissa Halkokarin rantaa pitkin ja nautin siitä, kun merituuli tuivertaa.