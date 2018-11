"Tällä päätöksellä turvataan pohjoisen yliopistollisen sairaalan jatko ja olemassa olo", iloitsee sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma – Uuden sairaalan rakentaminen alkanee Oulussa jo ensi keväänä



Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille rajoittamislain mukaisen poikkeusluvan. Poikkeuslupa mahdollistaa Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 -hankkeen etenemisen ja uuden sairaalan rakentamisen. Rakentaminen kestää kymmenisen vuotta ja uudisrakentamisen investointikustannus on noin miljardi euroa. Kyseessä on yksi Oulun seudun suurimmista rakentamishankkeista.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä uutta yliopistollista sairaalaa alettiin suunnitella Ouluun jo vuonna 2012. Suunnittelun taustalla oli 50 vuotta vanhojen sairaalakiinteistöjen huono kunto ja nykyaikaiseen erikoissairaanhoitoon soveltumattomat tilat.

Uuden sairaalan rakentaminen on noin miljardin euron investointi uusiin kiinteistöihin, ajanmukaisiin laitteisiin ja teknologiaan. Kokonaisuudessaan hankkeessa puhutaan kuitenkin 1,6 miljardista eurosta, sillä uuden tekemisen lisäksi vanhoja kiinteistöjä puretaan alta ja toimintoja joudutaan väliaikaisesti siirtämään. Lisäksi nykyisiä kiinteistöjä on vielä pakko kunnostaa toiminnan ylläpitämiseksi. Hankkeelle syntyy myös rahoituskuluja.

Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämä poikkeuslupa mahdollistaa uuden yliopistollisen sairaalan rakentamisen Ouluun nopealla aikataululla.

– Tämä on meille tärkeä viesti siitä, että olemme läpäisseet ministeriön tiukan harkinnan ja OYS 2030 -hanke on suunniteltu ja mitoitettu oikein vastaamaan Pohjois-Suomen erikoissairaanhoidon tarpeita. Tällä päätöksellä turvataan pohjoisen yliopistollisen sairaalan jatko ja olemassa olo”, kiteyttää sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma.

OYS 2030 –hankkeen ohjelmajohtaja Kari Pekka Tampio on Luoman kanssa samaa mieltä ja kannustaa henkilöstöä jaksamaan OYS:n vanhoissa tiloissa vielä jonkin aikaa.

Tilat on useaan otteeseen todettu huonokuntoisiksi, epätarkoituksenmukaisiksi ja ylimääräisiä kustannuksia aiheuttaviksi. Kiinteistöt ovat nyt niin huonossa kunnossa, että niiden peruskorjauksen on laskettu tulevan uudisrakentamista kalliimmaksi.

Rakentamisen ensimmäisessä vaiheen kustannusarvio on noin 600 miljoonaa, ja siinä on tarkoitus tuoda yhteen sairaalan kriittiset ydintoiminnot muun muassa päivystys, synnytykset, tehohoito ja leikkaukset sekä niitä tukevat palvelut kuten kuvantaminen.

Uutta sairaalaa on suunniteltu yhdessä sairaalasuunnittelun ja -rakentamisen asiantuntijoiden sekä moniammatillisen henkilökunnan kanssa jo useiden vuosien ajan. Suunnittelun keskiössä on ollut potilas ja se, kuinka potilastyö voidaan toteuttaa tehokkaasti ja laadukkaasti.

Uudisrakentaminen aloitetaan purkamalla PPSHP:n hallintorakennus ja vanha parkkitalo. Myös keskuspesula väistyy myöhemmin uuden rakennuksen tieltä ja sille tehdään uudet tilat.