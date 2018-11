Jutta Urpilainen rauhanvälitysjärjestö CMI:n hallitukseen



SDP:n Kansanedustaja Jutta Urpilainen on nimitetty rauhanvälitysjärjestö CMI:n hallitukseen. Hallituksen puheenjohtaja Alexander Stubbin mukaan Urpilainen tuo mukanaan hallitukseen vahvaa ulkopoliittista osaamista sekä näkemystä siitä, kuinka virallinen ja epävirallinen rauhanvälitys voivat tukea toisiaan.

Kokkolalaiskansanedustaja on työskennellyt ulkoministeri Timo Soinin rauhanvälityksen erityisedustajana viime vuoden kesästä lähtien. Tämän työn keskiössä on naisten ja nuorten roolin vahvistaminen konfliktien ennaltaehkäisyssä sekä ratkaisussa, ja sen alueellisena painopisteenä on Afrikka.

– Nobel-palkitun presidentti Ahtisaaren elämäntyö inspiroi meitä kaikkia suomalaisia, joten on kunnia toimia hänen perustamansa järjestön hallituksessa, sanoo Urpilainen tiedotteessaan.