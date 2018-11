Lukijan mielipide: Aate ja sen hedelmät



Keskipohjanmaa-lehdessä aina silloin tällöin Pohjanmaan entisestä Kommunistien muodostamasta SKDL:stä nykyiseksi Vasemmisto peitepuolueeksi muodostuneen puheenjohtaja vieraskolumnissaan kertoilee entisen pysyttämisestä entisellään ja paikoillaan. Näin vaikka olosuhteet ympäristössä ja globaalisti muuttuvat tiheään.

Olen eri manifesteista ymmärtänyt, että nykyinen Vasemmisto on edeltäjiensä mukaan sosiaalis-taloudellinen ja poliittinen järjestelmä, joka ajaa luokatonta, tasa-arvoista ja yhteisomistukseen perustuvaa yhteiskuntamallia kuten ainakin Pohjois-Koreassa, Kiinassa, Venezuelassa ja Venäjällä tällä hetkellä on.

Miten hyvin tuo järjestelmä on sitten toiminut yksilön hyväksi, ei kaksisia näyttöjä ole muuta kuin vapauden menetyksestä, kidutuksista ja lisätystä näläntunteesta. Tuntemattomaksi ovat käyneet yksilön tarpeet, koska minän sijalle on tullut Me. Tällä aivopesulla toistoja tehden, yksilö on menettänyt minuutensa ja samaistunut vallanpitäjien oikeassa olemiseen. Taitavasti yrittäen parhaita puolia aatteesta sorvata, kuin susi lammasten vaatteissa sen olen mieleeni hahmottanut.

Siitä, mikä on aatteen todellinen puoli, ei ole tahoilta julkisuuteen tullut. Jotain outoa ja ihmeellistä mielestäni Suomessa on. Oikeisto leimataan aina fasismiin, natsismiin. Jostain ihmeellisestä syystä kommunismin kohdalla ajatellaan yhä toisin. Kerta toisensa jälkeen tuo "aate rimpuilee itsensä irti" sen toteutumismuodoista, vaikka historia ei tunne yhtään esimerkkiä, jossa kommunismi valtiojärjestelmänä ei olisi kylvänyt sortoa ja kuolemaa.

Jopa Helsingin Sanomat pitää taistolaisuusnimikettä kohtuuttomana leimakirveenä, unohtaen täysin sen mihin myös kommunismi fasismin lisäksi on viime vuosisadalla syyllistynyt. Historian suurimpiin ihmisoikeusrikoksiin ja murhannut kymmeniä ja taas kymmeniä miljoonia ihmisiä, mutta että kommunismin rikokset ovat yhä kansainvälisesti käsittelemättä.

Touko Aalto mm. sanoi, "että kommunismin aate ja utopia ovat kauniita, mutta Neuvostoliitossa harjoitettu reaalisosialismi oli sellaista totalitarismia ja sortoa, mistä hän halusi sanoutua irti" Tästä seuraa kysymys, että voiko aatetta erottaa sen hedelmistä.

Suurelle ihmisjoukolle on ongelmana, ettei kommunismista ole yhtään kaunista ja onnistunutta esimerkkiä. "Oli sitten kyseessä Neuvostoliitto, Itä-Eurooppa, Kiina, Pohjois-Korea, Vietnam, Kambodzha, Laos, Kuuba, afrikkalaiset valtiot, kaikkialla voidaan esittää pitkä lista hirmuteoista, kidutuksista ja murhista".