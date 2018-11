Keskipohjanmaan uudelleenjulkaisu: Haapajärven vanhin, 105-vuotiaana kuollut sotaveteraani Johannes Pietikäinen juhli presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolla vuonna 2016



Johannes Pietikäinen kuoli 105-vuotiaana Haapajärvellä torstaina 22. marraskuuta. Hän oli syntynyt 10. helmikuuta 1913 Iisalmessa.

Haapajärven vanhin mies, 103-vuotias Johannes Pietikäinen, tutummin Jussi tai Juho muistaa elävästi lokakuun yhdeksännen päivän vuodelta 1939. Tuolloin Suomessa käynnistettiin sotajoukkojen ylimääräiset kertausharjoitukset. Harjoitukset, joita on myöhemmin luonnehdittu täydelliseksi liikekannallepanoksi, mutta jotka verhottiin harjoitukseksi välittömän sodanuhan häivyttämiseksi.

– Olin silloin rautatietöissä Haapajärvellä, kun mestari tuli huutamaan, että nyt se on alkanut! Minä kysyin, että mikä. Sota, se vastasi. Silloin sanoin, että tämä on nyt loppu ja lähdin kotiin. Menin laittamaan heiniä ja muita hommia kuntoon, ettei kaikki työt jäisi vaimolle, Pietikäinen muistelee.

Talvisota syttyi virallisesti marraskuun lopulla, mutta kutsua rintamalle Pietikäinen joutui odottamaan jonkin tovin.

– Pian kutsu tuli, kun Myllylahden Veikko sitä kiikutti ja sanoinkin, että sieltä tulee nyt se, mitä tässä on odotettukin. En minä sotahullu ole koskaan ollut, mutta isänmaallinen. Sitä halusi päästä puolustamaan omaan maataan sinne, missä muutkin miehet jo olivat.

Lähtöpäivänä Haapajärven asemalla oli ihmisiä tungokseksi asti. Iisalmen suunnasta tullut juna toi jo ensimmäisiä lomailijoita rintamalta. Lyhyen isänmaallisen puheen jälkeen aseman pihassa ryhdyttiin veisaamaan Jumala onpi linnamme -virren ensimmäistä säkeistöä. Virren kajahtaessa juna lähti lipumaan kohti Oulua.

Talvisodassa Johannes taisteli Pelkosenniemellä ja Sallassa konepistoolimiehenä. Rintamalla olo jumittui hiljalleen asemasodaksi. Vartiossa olemisesta yksi tapaus on piirtynyt elävästi Johanneksen mieleen.

– Oltiin toisen miehen kanssa vartiossa iltayöllä, kun huomasin metsänreunassa liikettä. Sieltä tuli kolmekymmentä ryssää meidän puolelle metsään. Ne viipyivät kauan siellä ryteikössä ja sovittiin, että kun konepistooli alkaa laulaa niin kaveri aloittaa pikakiväärillä. Mutta se kaveri karkasi.

– Jäin yksin ja tiesin, ettei tästä pääse lähtemään. Kuuntelin korvalla koko ajan, missä ne meni ja jossain vaiheessa nousin hangessa polvilleni ja annoin konepistoolin laulaa. Pääsin yllättämään ne ja kun sain konepistoolin tyhjäksi, juoksin leiriin niin paljon kuin kintuista pääsin. Tietysti ryssät yrittivät ampua minuakin, mutta luodit meni yli, kun olin polvillani. Seuraavana aamuna nähtiin, että vihollinen oli 15 metrin päässä. Se oli pakkorako, jos en olisi tehnyt sitä, en olisi nyt tässä, Pietikäinen sanoo.

Tapauksen vuoksi Johannes valittiin lähipartioon. Sen myötä liikuttiin vihollisen selustassa tuon tuostakin tarkkailemassa venäläisten sotatoimia. Sotaveteraani myöntää, että monesti piti pelätä.

– Mutta pelko loppui siihen, kun tilanne oli päällä.

Kotiasiat olivat rintamalla taajaan mielessä. Omaa rakasta jo edesmennyttä Helvi-vaimoa Johannes muistaa suurella kiitollisuudella ja sanoo, että yhteiset 73 vuotta olivat elämän parasta aikaa.

– Niin se vain on, että jos kotirintamalla ei olisi kestetty, niin ei olisi kestetty sotarintamallakaan.

Kotilomilta takaisin rintamalle lähtemiseen, siihen ei koskaan tottunut.

– Meillä onneksi säästyttiin siltä pahimmalta uutiselta. Mutta kyynelten määrä tuona aikana, voi voi, se on ollut paljon.

Jatkosodassa Pietikäisen taistelutanner sijaitsi Syvärin rannoilla.

Nykyistä elämänmenoa Pietikäinen seuraa tiiviisti. Lukulaitteella hän lukee päivän lehdet ja äänikirjat viihdyttävät sotaveteraania silloin, kun hän ei ole esimerkiksi Eläkeliiton tai veteraanien kerhoissa.

– Tuo työttömyys, se on surkeaa. Kun ihmisellä ei ole työtä, niin ei elämässä ole silloin mitään. Tiedän sen, koska olen saanut tehdä ikäni kovaa ja mieluista työtä. Muutenkin politiikka tuntuu nyt kovin epävarmalta.

Sotaveteraanin silmissä Suomen itänaapuri on ikuinen huolenaihe.

– Kun satutaan tuommoisen viereen ja rajakin on vielä niin kauhean pitkä. Vaikka hyvissä väleissä oltaisiinkin, niin se ei ole mikään tae. Uhka tulee aina idästä, Pietikäinen painottaa.

103-vuotiaalla sotaveteraanilla on menossa huikeat loppuvuoden juhlaviikot. Viime viikonloppuna hänet valittiin Vuoden haapajärviseksi ja sen lisäksi Pietikäinen on kutsuttu Suomen tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolle. Sotaveteraani osallistuu juhlallisuuksiin ilman muuta, mikäli terveys sen vain sallii. Kunnioitettavassa 103 vuoden iässä kun on jo niitä huonompiakin päiviä terveyden puolesta.

– Tämmösen rotiskon ne sinne kutsui, saa nähdä. Mutta tietenkin sinne mennään, jos kunto on hyvä. Onhan se suuri kunnia.

Johanneksen saattajaksi on lähdössä hänen tyttärensä Elsa Pietikäinen. Presidentinkansliasta vahvistetaan, että Johannes Pietikäinen on tänä vuonna itsenäisyyspäivän vastaanoton vanhin juhlavieras. Siitä ei ole tietoa, onko hän vanhin vieras vastaanotolla kautta aikojen.

– Aion toivottaa presidentille oikein hyvää itsenäisyyspäivää. Ja sitten, jos jotain kysytään niin siihen vastataan, Pietikäinen suunnittelee pontevasti.

