Pehmoisia käsityöihanuuksia ja muita persoonallisia lahjavinkkejä – Kokkolassa on joulumyyjäisten viikonloppu



Kankurin joulumyyjäisiä on järjestetty noin kymmenen vuoden ajan Kokkolassa.

Taito Keski-Pohjanmaan joulumyyjäiset Kokkolassa on käsityöihmisille ja joululahjavinkkejä etsiville aarreaitta, kuten myös viikonloppuna järjestettävät Tullipakkahuoneen joulumessut.

– Todella hienosti on väkeä ollut liikkeellä ja kaikki ovat olleet niin hyvällä tuulella. Lauantai on ollut perinteisesti viikonlopusta vilkkaampi päivä, kertoo Taito Keski-Pohjanmaan toiminnanjohtaja Tuula Puoskari.

Kankurin alakerrassa on kahdeksan myyntipisteen designtori ja ylhäällä parikymmentä käsityömyyjää sekä kahvila ja lasten askartelupaja. Designtorin tuotteista osa jää Kankuriin myyntiin jouluun saakka. Joulumyyjäiset ovat avoinna vielä tänään sunnuntaina.

Pehmoista paketteihin. Hanna Rautio

– Designtori on tuonut vilkkautta. Ihmiset tykkäävät, kun on erilaisia vaihtoehtoja, Puoskari sanoo.

– Kpedun reippaat nuoret opiskelijat ovat olleet ensimmäistä kertaa mukana myyjinä ja pitämässä kahvilaa, toiminnanjohtaja jatkaa.

Kankurin joulumyyjäisiä on järjestetty noin kymmenen vuoden ajan. Välillä tapahtuma on ollut joulutorilla Mannerheiminaukiolla, mutta Puoskarin mukaan tämänhetkinen konsepti on hyvä ja toimiva. Samaan aikaan järjestettävät toiset joulumyyjäiset eivät hänen mielestään ole haitta, vaan tapahtumat täydentävät toisiaan.

Joulunalusaika jatkuu käsityökeskuksessa erilaisten työpajojen merkeissä. Ilmaisissa pajoissa tehdään helmikransseja, himmeleitä, joulukoristeita ja erilaisia valoteoksia.

Erilaiset valokäsityöt ovat tämän joulun hittituotteita. Hanna Rautio

– Päretekstiilikurssit ovat olleet todella suosittuja tänä vuonna. Näissä levitettyä paperinarua laitetaan kehikon ympärille ja led-valot tulevat sisälle. Valokoristeen voi laittaa ikkunaan, seinälle tai roikkumaan vapaaseen tilaan, Puoskari esittelee.