Kauko Niemi Kokkolasta jatkaa Pohjanmaan Vasemmiston puheenjohtajana



Piirijärjestön Pohjanmaan Vasemmiston puheenjohtajana jatkaa Kauko Niemi Kokkolasta. Järjestö piti sääntömääräisen syyspiirikokouksensa sunnuntaina Vaasassa. Vasemmisto vahvisti myös kymmenen ensimmäistä ehdokasta kevään eduskuntavaaleihin.

Piirijärjestön varapuheenjohtajiksi valittiin Aino Akinyemi Vaasasta, Immanuel Grönlund Seinäjoelta ja Roy Pietilä Kokkolasta. Piirihallituksen jäseniksi valittiin Katja Angelot, Stefan Håkans, Sauli Isokoski, Anneli Lehto, Paavo Sallinen ja Lisen Sundqvist Pohjanmaan maakunnasta, Olli Ketola, Juha-Matti Kiviluoma, Noora Knaapila, Antti Korkiamäki, Anssi Naskali ja Jorma Tolonen Etelä-Pohjanmaalta sekä Virpi Karhu, Anton Meriläinen ja Jaana Puumala Keski-Pohjanmaalta. Varajäseniksi valittiin Kerttu Ojajärvi ja Vuokko Piippolainen Pohjanmaalta, Mari Haapaniemi ja Maria Pietari Etelä-Pohjanmaalta sekä Pentti Untinen Keski-Pohjanmaalta.

Piirikokous otti myös kantaa ammatillisen koulutuksen puolesta. Kannanoton mukaan ammatillisesta koulutuksesta on leikattu valtakunnallisesti 200 miljoonaa euroa, mikä on näkynyt oppilaitoksissa aloituspaikkojen vähentämisinä ja yt-neuvottelukierteinä. Lähiopetusta on korvattu itsenäisesti suoritettavilla opinnoilla jopa siinä määrin, että opettajia hirvittää päästää opiskelijoita työelämään.

Pohjanmaan Vasemmisto paheksuu pääministerin puheita vapaavuorelais-vihervasemmistolaisesta keskittämispolitiikasta, sillä koulutusta keskittävän kärkihankkeen lisäksi Sipilän hallitus tullaan muistamaan myös terveydenhuollon keskittämisestä.