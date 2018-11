Lukijan mielipide: Miksi Kalajoen kaupunki hakee kirjasto-kulttuuritalolle alkoholianniskelupaikkaoikeuksia?



On tosi surullista, jos uuden kirjaston mainostuksena on ”meillä on anniskelupaikkaoikeus!”

Alkoholitarjoilumahdollisuuksien lisäämisellä Kalajokea ei tehdä vetovoimaiseksi. Anniskelupaikkoja on jo useita. Alkoholinkäytön ongelmat kasvavat anniskelupaikkojen lisääntyessä. Kalajoen kaupungin päihdehuoltomenot ovat hälyttävästi jo tänä vuonna nousseet. Jokainen on saanut välittömästi tai välillisesti lähellään kokea alkoholin käytön tuomaa murhetta.

Kirjasto-kulttuuritalo on kaupunkilaisten verovaroilla kustannettu kulttuuripalveluiden paikka, ei cateringyritysten rahasampo. Kirjasto-kulttuuritaloa suunnitellessa ja rakennettaessa ei kuntalaisille eikä luottamushenkilöille kerrottu, että siellä anniskeltaisiin alkoholia. Tila on kaikenikäisten käytössä. Lapsia ja nuoria pyritään ohjaamaan kulttuurin pariin, ei tarjoten mallia alkoholiin käyttöön.

Jos kulttuuritilassa on tapahtumia, jossa tarjoillaan alkoholia, tulee eteen väistämättä tilanteita, jolloin kirjaston aukioloaikoja ja palveluita joudutaan muokkaamaan, koska sisällä onkin yksityistilaisuus. Alkuperäinen kulttuuritalon käyttötarkoitus kirjallisuus-, musiikki-, kuvataide-, elokuva- ja teatteritaiteen esilläolon paikkana sekä järjestöjen koulutus- ja juhlatilana ei toteudu.