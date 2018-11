Oulaisten Nuorisokuoro esiintyy Helsingin Musiikkitalossa ja kuuluu suorana radiossa



Oulaisten Nuorisokuoron valinta toistamiseen Ylen Vuoden nuorisokuoroksi tuo esiintymisiä. Ensimmäinen niistä on Helsingin Musiikkitalossa järjestettävä jouluinen yhteislaulutilaisuus.

Oulaisten Nuorisokuoron valinta toistamiseen Ylen Vuoden nuorisokuoroksi tuo esiintymisiä. Ensimmäinen niistä on Helsingin Musiikkitalossa järjestettävä jouluinen yhteislaulutilaisuus.

Oulaisten Nuorisokuoro esiintyy maanantaina 3. joulukuuta Yleisradion, Helsingin Musiikkitalon ja Sulasolin järjestämissä jouluisissa yhteislaulutilaisuuksissa, joista toinen radioidaan suorana YleRadio 1:ssä.

Kuoro laulattaa yleisöä ja esiintyy omilla lauluilla musiikkineuvos Tapani Tirilän johdolla. Säestyksestä vastaa yhdeksänhenkinen yhtye, jonka monen soittajan yhteinen nimittäjä on Haapaveden Kamariorkesteri ja jonka valmentamisesta on vastannut Timo Hannula. Pianistina on Jokilaaksojen Musiikkiopiston pianonsoitonopettaja Johanna Tilus, kontrabasistina Timo Miettinen Kokkolasta ja harpistina Lily-Marlene Puusepp Vantaalta.

Tilaisuudet juontaa musiikkitoimittaja Inari Tilli ja niissä lauletaan niin perinteisimpiä kuin uudempiakin joululauluja Suomesta ja maailmalta.

Yleisradio valitsi hiljattain jo toiseen kertaan Oulaisten Nuorisokuoron Vuoden nuorisokuoroksi. Helsingin Musiikkitalossa järjestettävä tapahtuma liittyy yhtenä Vuoden nuorisokuoro -valintaan.

Oulaisten Nuorisokuoro konsertoi eteläiseen Suomeen suuntautuvan matkansa yhteydessä sunnuntaina 2. joulukuuta Nurmijärvellä Klaukkalan Monikkosalissa Nurmijärven Musiikkiopiston järjestämässä konsertissa. Tiistaina 4. joulukuuta kuoro pitää koulukonsertin Nurmijärvellä.