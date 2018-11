The White Wall on viikon nimi Pyhäjärvellä. Pikkukaupungissa voi bongata kansainvälisiä tähtiä. Tuotanto ei vielä paljasta keitä...Kuvassa Pyhäjärven elinkeinojohtaja Risto Alaheikka ja televisiotuotannon tuottaja Hanna Vuorinen Moskito Televisionista. He keskustelivat tuotannosta marraskuun alussa.

Antti Savela