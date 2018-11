Tiikerit sen tietävät: VaLePa ei ole voittamaton



Kiireitä riittää siellä sun täällä. Viime sunnuntaina VaLePa ja Tiikerit kohtasivat Sastamalassa lentopallon Mestaruusliigan merkeissä ja lauantaina joukkueet ottelevat jälleen. Silloin pelipaikkana on Kokkolan Hollihaka.

Back to back -otteluiden välissä kumpikin pelaa cupia. VaLePalla on tiistaina ohjelmassa CEV-cupin vääntö itävaltalaisen Waldviertelin kotihallissa ja Tiikerit käy keskiviikkona pelaamassa Suomen cupin puolivälierän Joensuussa Hurmosta vastaan.

Tiikereiden valmentaja Mikko Keskisipilä katsoo, että viikon ohjelma voi antaa pienen edun keltamustille.

– VaLePan ohjelma tuo meille pienen marginaalisen edun. Meidän on oltava energisiä, sillä varmaan vastustaja pitää Euro-cupin peliä viikon tärkeimpänä.

Tiikerit voitti yhden erän Sastamalassa ja katkaisisi nyt mieluusti VaLePan kahdeksan päivän sisällä rakentaman neljän kolmen pisteen voiton putken.

– Ei VaLePan lyöminen vaadi mitään yliluonnollista. Mutta syöttöä meidän pitää parantaa. Jos syöttö ei toimi, on vastustajan kovan hyökkäysarsenaalin kanssa tekemistä, Keskisipilä tietää.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Samoilla linjoilla on ilmojen kylmenemistä odottava ja toivova yleispelaaja Aleksandrs Kudrjashovs.

– VaLePa on hyvä, mutta ei voittamaton. Kotikenttä auttaa meitä lauantaina, latvialainen tietää.

Kudrjashovs viettää joulun hakkuri Edvarts Buividsin tavoin kotimaassaan. Samalle reissulle osuu myös maajoukkuetehtäviä.

– En ole varma olemmeko tyytyväisiä syksyn tuloksiin. Aina saisi mennä paremminkin. Yritetään sarjan jälkipuoliskolla nousta taulukossa sijoja ylöspäin, sanoo jo pari vuotta ilman mainittavaa lomaa lentopalloa pelannut Kudrjashovs.

Mikko Keskisipilän mielestä Mestaruusliiga on sujunut pitkälle odotuksien mukaan.

– Kun Ducks on piristynyt, on sarja tasainen. Siinä ei ole heittopusseja. VaLePa on panostuksiltaan ja materiaaliltaan kovin. Kova on myös SaVo, jos saa kaikki miehet kuntoon.

Tiikereiltä puuttuu Kalle Määttä rivistä vuoden loppuun. Ryhmässä mukana ollut Niklas Seppänen saanee tällä viikolla luvan aloittaa harjoittelu. Nähdäänkö mies vielä Tiikereiden kokoonpanossa?

– Kaikki on mahdollista. Pelikuntoon Seppänen tuskin ennen joulua ehtii, Keskisipilä arvioi.