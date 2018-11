Iltalehti: Kokkola kuuluu vihaisimpien kaupunkien joukkoon



Iltalehden mukaan Kokkola sijoittuu kolmanneksi Suomen vihaisimpien kaupunkien listalla. Tiedot perustuvat uuteen, vuoteen 2017 pohjautuvaan rikosraporttiin, jossa mitataan viharikoksista tehtyjä ilmoituksia.

Ykkösenä listalla ovat suuret kaupungit Helsinki ja Turku, joissa kirjattiin viime vuonna suhteellisesti enemmän viharikosilmoituksia kuin muissa suurissa kaupungeissa. Heti Turun jälkeen listalla on Kokkola. Vertailussa on mukana 15 kaupunkia, jotka on laitettu järjestykseen sen perusteella, kuinka paljon viharikoksista tehtyjä rikosilmoituksia on tehty kaupungeissa 100 000 asukasta kohti.

Vuonna 2017 Kokkolassa tehtiin 34 rikosilmoitusta 100 000 asukasta kohti. Helsingissä vastaava luku oli 42.

Sisäministeriön julkaisemassa vuosiraportissa viharikokseksi määritellään rikokset, joiden taustalla ovat ennakkoluulot tai vihamielisyys uhrin taustaa, uskontoa, seksuaalista suuntautumista tai muuta vastaavaa kohtaan.

Valtakunnallisesti epäiltyjen viharikosten määrä on Suomessa nousussa. Tyypillinen rikos kohdistuu asianomistajan etniseen tai kansalliseen taustaan.