Ylivieska tukee veteraaneja ja näiden leskiä



Ylivieskan kaupunki on tukemassa ensi vuonna sotaveteraanien leskien kotona asumista 14 000 eurolla. Veteraanien leskiä Ylivieskassa on 36. Ylivieskan sotaveteraanit yhdistys olisi halunnut 28 500 euroa. Kaupunki päätyi kuitenkin samaan tasoon, joka on ollut myös tänä vuonna.

Valtionkonttori järjestää ensi vuodesta alkaen veteraaneille siivouspalvelun, mikä korvaa veteraanipirin järjestämän veteraanien ja näiden leskien avustajatoiminnan.

Sotaveteraaneja Ylivieska avustaa ensi vuonna 10 000 eurolla.

Mannerheimin lastensuojeluliiton avustus nostettiin ensi vuodelle 1 000 euroon. Samuli Kärkinen (kesk.) olisi halunnut 2 000 euroa. Äänestyksessä voitti Juha Isokosken (kesk.) esitys. Sama äänestys ratkaisi myös veteraaniavustuksen suuruuden, Kärkinen olisi halunnut veteraaneille 10 300 euroa.