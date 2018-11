Pankin nimissä kalastellaan tunnuslukuja – "Poliisi tai pankki ei toimi sähköpostin välityksellä", muistuttaa Pohjanmaan poliisi



Pohjanmaan poliisi varoittaa tili- ja yhteystietojen kalasteluyrityksestä. POP-pankin nimissä on ihmisille lähetetty sähköpostia, jossa pyydetään päivittämään yhteystietoja sekä tekemään järjestelmäpäivitys annetun linkin välityksellä. Tämän jälkeen pankin nimissä on soitettu kyseiselle henkilölle, jossa on pyydetty antamaan avainkortin tunnuslukuja. Myös Säästöpankin ja S-pankin nimissä on tehty vastaavia yhteystietojen kalasteluyrityksiä.

Sähköpostissa on osoitteen loppuosa "@cepadnigeria.org" ja sen voi tunnistaa myös hieman ontuvasta kielestä sekä kirjoitusasusta.

– Missään nimessä pankki ei toimi sähköpostitse tällä tavoin, eikä muuten poliisikaan. Eli aina tämän tyyppinen yhteydenotto on vääristä lähteistä. Linkkiä ei missään nimessä saa avata. Mitään henkilö-, pankki,- tai yhteystietoja ei saa antaa, muistuttaa rikoskomisario Jari-Matti Marttala.

Pohjanmaan poliisin mukaan tietojen joutuminen vääriin käsiin voi johtaa vakaviin taloudellisiin vahinkoihin. Tiedot päätyvät järjestäytyneen kansainvälisen rikollisuuden käyttöön. Tietojen kalastelijat käyttävät tietoja joko itse tai käyvät niillä kauppaa, myymällä tiedot eteenpäin rikollisiin tarkoituksiin.

Poliisi pyytää myös, että omaiset huolehtisivat omista ikääntyneistä läheisistään niin, ettei kukaan erehtyisi lähettämään mitään tietoja.

– Pankin kanssa kannattaa varmistaa, että tilillä on esto ulkomaille tapahtuvien siirtojen osalta, mikäli siirroille ei ole muutoin tarvetta.

Pohjanmaan poliisille on tehty marraskuun aikana useita ilmoituksia, joissa huomattaviakin määriä rahaa on päätynyt rikollisten haltuun kyseisellä tekotavalla.