Kokkolalaissyntyinen Juhani Junkala säveltää musiikkia tietokonepeleihin – Kipinä säveltämisen syntyi jo nuorena



Next

Juhani Junkala on asunut jo pitkään Helsingissä.

Juhani Junkala on asunut jo pitkään Helsingissä.

Hyvä pelimusiikki antaa tilaa muulle elämykselle. Se on osa kokonaisuutta, johon kuuluu pelin visuaalisuus ja äänieffektit.

– Musiikki ei voi ottaa kenttää täysin haltuun. Siinä minulla oli opettelemista, sillä olin tottunut siihen, että musiikki on se mihin keskitytään, kertoo kokkolalaissyntyinen Juhani Junkala, joka säveltää työkseen musiikkia tietokonepeleihin.

Sibelius-Akatemian sävellyslinjalta valmistuneella 35-vuotiaalla Junkalalla on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus säveltämisestä.

Valmistumisensa jälkeen mies on tehnyt päätoimisesti töitä pelimusiikin parissa.

– Kollegat lähtivät esimerkiksi opettajantöihin ja harva teki täysipäiväisesti musiikkia. Itse halusin keskittyä täysipäiväisesti juuri musiikin tekemiseen. Pelimusiikkia säveltämällä se oli mahdollista.

Pelimusiikin pariin siirtyminen oli luontevaa, sillä konemusiikkia Junkala oli tehnyt teini-ikäisestä lähtien.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

– Tykkään tehdä kaikenlaista musiikkia ja se onkin tässä työssä parasta. Tässä ei pääse leipääntymään, sillä jokainen projekti on erilainen ja jokaisella asiakkaalla on uudet toiveet. Se pitää minut ammatillisesti varpaillaan.

Viime aikoina Junkala on esimerkiksi säveltänyt letkeää funk-tyylistä musiikkia peliin, jossa rakennetaan hiihtohissejä. Gates of horn and ivory -taidepeliin Junkala sävelsi eteeristä taustahuminaa.

– Nintendon 8-bittiseen peliin tein retrohenkistä pelimusiikkia.

Vapaa-ajallaan Junkala pelaa tietokonepelejä jonkin verran, mutta ei päivittäin.

– Koska teen töitä pelien parissa, ei niitä jaksa vapaa-ajalla enää niin paljon pelata. Sen sijaan urheilen ja kuuntelen musiikkia.

Kipinä säveltämiseen syntyi jo nuorena. Junkala ei ainoastaan nauttinut musiikin kuuntelusta, vaan halusi myös tehdä sitä.

– Aina kun fanitin jotain bändiä, halusin myös itse tehdä samanlaista musiikkia.

90-luvun alussa iski Metallica, myöhemmin Junkala tykästyi elektroniseen musiikkiin. Jo aiemmin tietokonepelien taustalla kuuluvat ääniraidat olivat kiinnittäneet nuoren pelaajan huomion.

– Minua kiehtoi synteettisaattorit, koska ne olivat uutta ja modernia.

Junkala innostui myös itse tekemään musiikkia tietokoneellaan. Hänestä piti tulla dj ja musiikkituottaja. Lukiossa hän kiinnostui kuitenkin jazzista ja klassisesta musiikista.

– Harmoniat ja melodiat olivat monimuotoisempia kuin mihin olin konemusiikissa tottunut.

Hän ryhtyi opiskelemaan klassista musiikkia omin päin. Pian Junkala huomasi, että alassa oli liikaa yksin opiskeltavaksi ja päätti hakea Sibelius-Akatemian sävellyslinjalle, jonne otetaan vuosittain noin kolme opiskelijaa. Junkala aloitti opinnot vuonna 2006.

– Itseoppineena, ilman virallisia klassisen musiikin opintoja, ensimmäinen vuosi Sibelius-Akatemiassa oli hieman pelottava kokemus. Vuonna 2009 voitin sävellyskilpailun ja siitä homma lähti kivasti eteenpäin. Osaston professorit antoivat minulle näkyvyyttä, pääsin erilaisiin projekteihin mukaan ja ovet aukenivat.

Hän on muun muassa tehnyt yhteistyötä Radion sinfoniaorkesterin kanssa.

Klassista musiikkia Junkala säveltää enää harvoin.

– Sitä pyydetään pelien taustalle harvoin, se ei ole trendikästä.

Isoissa peliprojekteissa pelin taustalle halutaan ”ison maailman soundeja”, elokuvamusiikkia.

– Sen rinnalla kulkee retrotrendi, peleihin halutaan 80-90-luvun estetiikkaa. Mobiilipeleihin, ajanvietepelaamiseen halutaan miellyttävää taustamusiikkia.

Junkala työskentelee Helsingissä, mutta asiakkaat voivat olla missä tahansa päin maailmaa.

– Paljon töitä tulee Jenkeistä. Kilpailu on kovaa, sillä pelimusiikin säveltäminen tuntuu olevan trendikästä musiikin tekijöiden keskuudessa. Se on houkutteleva vaihtoehto, koska levyjen myynnistä ja striimauksesta ei enää juuri rahaa saa.