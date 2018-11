Kannus investoi lähes 2,3 miljoonalla – kevyen liikenteen väyliin eniten



Kannuksen kaupunki tavoittelee nollatulosta kaupunginhallituksen esityksessä ensi vuoden talousarvioksi. Aivan niukkuuslinjalla ei kaupunginjohtaja Terttu Kortteen mukaan ensi vuoteen kuitenkaan mennä, sillä toimintamenoihin myönnetään korotusvaraa 1,7 prosentin verran. Osa tästä tulee henkilöstökulujen sopimuskorotuksista.

Kannuksen nettoinvestoinnit ensi vuodelle ovat yhteensä 2,27 miljoonaa euroa. Yli puolet tästä, 1,2 miljoonaa euroa, on kevyen liikenteen väyliin varattua määrärahaa. Kaateenkangas–Yli-Kannus-pyörätielle on teknisen johtajan Aulis Kokon mukaan jo urakoitsija valittuna ja väylän pitäisi valmistua heinäkuuhun mennessä. Myös seuraavaksi toteutettavalle Alaviirteentien väylälle on hänen mukaansa liikenneviraston päätös tulossa piakkoin ja sekin saataisiin päällysteitä vaille valmiiksi vuoden 2019 aikana.

Pienempiä investointitarpeita aiheuttaa muun muassa it-järjestelmien uusiminen. Takalon kouluun jatketaan kesäisiä yläpitokorjauksia muun muassa vesikattotöillä.

Raasakan koulun saneeraussuunnitteluun on varattu ensi vuodelle 50 000 euroa. Se alkaa jo joulu–tammikuussa tehtävillä kuntoarvioilla, joiden pohjalta aletaan miettiä, millainen korjaus Raasakan kouluun tehdään vai onko uudisrakennus paras vaihtoehto.

Noin puolet investoinneista joudutaan rahoittamaan lainalla. Sen määrä nousee 3 127 euroon asukasta kohti.