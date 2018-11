"Kun lintujen ruokinnan nyt aloittaa, sitä on pakko jatkaa kevääseen saakka", muistuttaa kokkolalainen lintuharrastaja Marko Pohjoismäki



Pikku hiljaa lämmin ja leuto syksy on väistymässä tuikean ja tuiman talven edestä. Toisaalta kalenteriin katsoessa huomaa, että talvestahan tässä on jo ihan oikeasti kyse ja on sitä ollut jo jonkin aikaa.

Saattaapa mieleen hiipiä säikähdys siitä, että lintujen talviruokinta olisi pitänyt jo aloittaa aikaa sitten. Vai onko liian myöhäistä tarttua moiseen toimeen?

– Hyvin ennättää vieläkin aloittaa lintujen talviruokinnan, lohduttaa lintuharrastaja Marko Pohjoismäki.

Hän kuitenkin muistuttaa, että jos tähän aikaan ruokinnan aloittaa, sitä pitää jatkaa kevääseen saakka. Mikäli talviruokinnan lakkaa kesken kauden, suurimmassa pulassa ovat syrjäisemmässä paikassa ruokitut linnut.

– Kaupunkialueella asutaan niin tiheästi, että lintujen on helpompaa löytää korvaavia ruokintapaikkoja, syrjäisessä olevat talviruokitut linnut ovat pulassa mikäli ruokinta katkeaa kesken kauden.

Talia, rasvaa, ihraa ja siemeniä, siinäpä "pähkinänkuoressa" talviruokinta ohjeistusta. Ihan mahdotonta ei ole myöskään se, että itse valmistaa esimerkiksi kookosrasvasta ja siemenistä linnuille talvitarjottavaa.

– Kaupasta löytyvät valmiit sekoitukset ja niin kutsutut "makkarapötköt" ovat vallan loistavia linnuille tarjottavia ruokia. "Makkarapötköllä" tarkoitan tietysti rasvasta ja siemenistä linnuille tehtyjä ruokintapötköjä. Se taas tarjoaako linnuille kuorittuja vai kuorimattomia siemeniä ja pähkinöitä on ihan tarjoajan makuasia. Linnut syövät nälkäänsä kyllä ihan varmasti myös kuorimattomiakin pähkinöitä, summaa Pohjoismäki.

Tänä vuonna Keski-Pohjanmaalla oli sangen marjaköyhä vuosi, eli punatulkut saattavat olla harvinaisempia vieraita ruokintapaikoilla. Punatulkku on auringonkukan siemenille erityisen perso. Tyypillisimpiä ruokittuja ovat esimerkiksi talitiaiset, sinitiaiset, viherpeipot, pikkuvarpuset, mutta saattaa siellä vierailla jotakin harvinaisempaakin.

Syrjäisemmillä ruokintapaikoilla pähkinöiden houkuttelemina voivat vierailla esimerkiksi pähkinänakkeli ja pähkinähakki.

– Osa punatulkuista on muuttanut talveksi Keski-Eurooppaan paremmille marjamaille, mutta onnistuessaan saattaa lintulaudalleen saada näillä alueilla hyvin harvinaisen vieraan, lapintiaisen. Tänä vuonna ne vaelsivat erityisen paljon, summaa lintuharrastaja.