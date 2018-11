Caverionin Ylivieskan konepaja myytiin Ruotsiin – divisioona teki Äänekoskesta jättitappiot



Ylivieskan Caverion konepaja myydään Ruotsiin. Caverion myy teollisuuden ratkaisut -divisioonan putkisto- ja säiliöprojektien liiketoiminnan ja siihen liittyvän Ylivieskan konepajan ruotsalaiselle pääomasijoittajalle. Caverion on allekirjoittanut sopimuksen Teollisuuden ratkaisut -divisioonan putkisto- ja säiliöprojektien liiketoiminnan ja siihen liittyvän Ylivieskan konepajan myymisestä Mimir Investille. Ostaja on ruotsalainen pääomasijoitusyhtiö.

Ylivieskan tehtaanohtaja Mika Pottala suhtautuu myönteisesti siihen mahdollisuuteen, että konepaja pääsee yhtenä toimijana rakentamaan uutta yhtiötä. Hänellä on luottamusta ruotsalaiseen bisnesosaamiseen ja siihen, että liiketoimintaan syntyy hyvä yhtiö.

Ylivieskan tehtaalla on nyt toissä reilut 100 työntekijää. Tilauskantaa on tälle ja ensi vuodella ja tarjouslaskentaa tehdään uusista töistä. Konepajan ydintoimintoja on putkistojen esivalmistusta ja kuumasinkitys.

– Lomilla ja lomautettuna meidän väestä on nyt tällä hetkellä noin puolet.

Myytävän liiketoiminnan liikevaihto on noin 45 miljoonaa euroa tänä vuonna. Caverionista siirtyvän liiketoiminnan ja sitä tukevien prosessien palveluksessa on yhteensä 324 henkilöä. Valtaosa heistä on Vantaalla.

Caverion Oyj:n toimitusjohtaja Ari Lehtoranta kertoo, että tämä liiketoimintakauppa on jatkumoa Krantzin tuoteliiketoiminnasta ja Leppävirran konepajasta luopumisille.

– Edetessämme konsernistrategiamme mukaisesti enemmän kohti palveluliiketoimintaa olemme päättäneet myydä kyseiset liiketoiminnat. Teollisuus on Caverionin tärkein yksittäinen asiakassegmentti. Teollisuuden ratkaisut -divisioonamme keskittyy tulevaisuudessa palveluliiketoiminnan kasvattamiseen sekä sähköautomaatioprojekteihin. Tarjoamme kokonaisvaltaisia kunnossapitopalveluja asiakkaille heidän tuotantoprosessiensa käytettävyyden ja tehokkuuden parantamiseksi

Caverion kertoo pörssitiedotteellaan, että divestoinnin odotetaan toteutuvan joulukuun 2018 loppuun mennessä. Kauppahintaa ei julkisteta. Divisioonan nykyinen johtaja Sakari Toikkanen kertoo, että kyse oli kyse Caverionin strategian mukaisesta päätöksestä.

– Meillä ei tule nyt olemaan Ylivieskan putkistotoimintaan, uudella Mimir Investin yrityksellä sitä tulee olemaan ja pyrkii tarjoamaan työtä yli 300 työntekijälle. Uuden yrityksen nimeä en tiedä, sen tulee Mimir Invest, Toikkanen kertoo

Toivosen edeltäjiin kuulunut Juhani Pitkäkoski sai tammikuussa 2017 potkut. Niiden syynä pidettiin Rakennuslehden elokuun 2017-uutisen mukana Caverion Teollisuuden ratkaisujen Äänekosken sellu- ja biotuotetehtaan projektista aiheutuneita 11,2 miljoonan euron tappiota. Toimitusjohtaja Ari Lehtoranta ei tuolloin suostunut kuitenkaan kommentoimaan yksityistä projektin asioita. Nuo alaskirjaukset Caverion Äänekoskesta hänen johdollaan kuitenkin teki. Uutena toimitusjohtajana hän kirjasi projektien tappioita alas 20 miljoonalla eurolla. Toikkanen ei halunnut nyt kommentoida sitä, että oliko Äänekoski vaikuttamassa Ylivieskan konepajan myyntiin.

Caverion raportoi divestoinnista vähäisen myyntitappion 5.2.2019 julkistettavassa tilinpäätöstiedotteessaan.