Finlandia-palkitun kirjailija Olli Jalosen mukaan Suomessa lukutaitoa pidetään yhtä itsestään selvänä kuin että hanasta tulee puhdasta juomavettä, mutta näin ei maailman mitassa ole – Katso Keskipohjanmaan kirjallisuuskriitikon arvio palkitusta teoksesta



Finladia palkitun Olli Jalosen mielestä täydellisessä maailmassa valtiot ja valtioita mahtavammat suuryritykset kilpailisivat siitä, että joka ainoa lapsi sukupuolestaan riippumatta saisi käydä koulua turvallisissa oloissa ja oppisi lukemaan ja kirjoittamaan – vapaasti ja muuta kuin ahdasmielisesti valikoituja sisältöjä.

Keskipohjanmaan kirjallisuuskriitikko Merja Nevalainen arvosteli Olli Jalosen Finlandia-palkitun Taivaanpallon toukokuussa. Nevalaisen mielestä Olli Jalosen maaliskuussa julkaistu viidestoista romaani on maailmankirjallisuutta ja enemmän kuin klassikko.

Nevalaisen mukaan Taivaanpallo on valtavan hieno teos. Se ei päädy kuivakkaana merkkiteoksena pölyttymään kirjallisuuden kaanoniin vaan kuuluu elävänä, aikaa kestävänä kirjallisuutena lukijoiden käsiin, yö- ja työpöydille, lukioiden opetussuunnitelmiin ja koivun varjoon riippukeinuun monina tulevina kesinä.

"Vaikuttava teos käsittelee vaivattomasti perustavanlaatuisia ihmisenä olemisen ulottuvuuksia ja tieteen- ja yhteiskuntafilosofiaa, ja lukiessa nousee ajatus: tämä pitää kääntää monelle kielelle, tämä on maailmankirjallisuutta.

Taivaanpallon teemat ovat suuria. Uskonnon ja tieteen ristiriidat ja ajattelun, tietoisuuden ja ymmärryksen kehittyminen. Mukana on poliittisia ja uskonnollisia aatteita ja tiedettä, tieteenfilosofiaa ja tähtitiedettä. Historialliselta ainekselta hyvin uskottavan ja kiinnostavan romaanin tarina sijoittuu 1600-luvulle ja alkaa brittien hallinnassa olevalla Saint Helenan saarella. On kolmikymmenvuotisen sodan jälkeinen aika, kun uskonnon ja tieteen ristiriidat voimistuvat, ja valistus, järjen ja tiedon merkityksen aikakausi, alkaa herätä.

Nämä lupailevat vähintään haastavaa vaivannäköä lukijalle, mutta Taivaanpallo ei ole millään lailla teoreettisuudesta raskas. Romaanissa on todella vetävä, tunteita herättävä ja jännittävä tarina, jossa on pitävä, seikkailullinenkin juoni. Romaanin filosofinen ja epistemologinen sisältö on vaivatonta ja kaikesta paatoksesta vapaata ajattelua, jonka Jalonen on taidolla sisällyttänyt merkitykselliseen tarinaan ja henkilöihin.

Keskiössä on nuori saarelaispoika Angus ja hänen heräämisensä tiedonjanoon ja oppimiseen. Pojan vanhemmat ovat tulleet vapaaehtoisina uudisasukkaina Lontoon suuren palon jälkeen Saint Helenalle, brittien Intian merireitin varrella sijaitsevalle saarelle kauas Atlantille. Angus pääsee saarella tutkimusmatkalla olevan nuoren tiedemiehen Edmond Halleyn (joka on todellinen historiallinen henkilö) oppiin ja saa tehtävän, ja saaren pastori opettaa hänet lukemaan. Angus alkaa tuntea, että jokin enempi on hänellä edessä. ”Pystyisin jo mihin tahansa, mutta kun mitään suurta ei vielä ole, joudun odottamaan paikoillani ja olemaan vain niin kuin olen.”

Olli Jalonen on saanut Anguksen kertojanääneen ja ajatteluun sisältymään isoja, tieteenteoriassakin pohdittavia asioita hyvin yksinkertaisesti. Ajattelu ja ainekset eivät ole sisään ahdettua lähdeaineistoa, vaan kaikki on Jalosen läpi ajattelemaa, jonka Angus, pastori ja herra Halley ilmaisevat. No, lukiessa pääsee kyllä töihin, muttei pitkästyen vaan nautiskellen, ajatellen ja jännittävään tarinaan uppoutuen.

Jalosen kerronta on taitavaa ja vapautunutta. Tietynlainen pikkuvanha vakavuus, kypsän ja lapsellisen yhdistelmä Anguksen kertojanäänessä, ja toimivat ja luontevat rakenteelliset keinot, sekä viisaus ja hämmästyttävä taito mitä Jalosen ilmaisussa on, tuovat vankkaan sisältöön mukaan taidetta, kaunokirjallista nautintoa.

Ajankuvaltaan ja tarkkuudeltaan Taivaanpallo on hyvin todellinen ja aito, ja historiallinen aines esimerkiksi yhteiskuntien murroksista ja uskontokuntien ristiriidoista, siirtomaavaltojen ja orjuuden historiasta on kiinnostavaa. Pitkä jakso, jossa tarina kulkee merillä kohti Lontoota, on aivan ällistyttävän todellinen.

Romaanissa aluillaan olevaa suurten murrosten aikaa yhteiskunnissa, politiikassa ja tieteessä voisi verrata nykyiseen maailmanpoliittiseen tilanteeseen, kansojen ja ihmisten liikkumiseen, digitalisaatioon arjessa ja tieteissä, sekä länsimaisten yhteiskuntien tietynlaiseen henkiseen degeneraatioon ja pelkoon. Nyt massaa ei hallitse uskonto ja ylivalta, vaan some, siellä liikkuva epätieto ja huono viihde.

Saa Taivaanpallo ajattelemaan vieläkin isompia: Maailmankaikkeutta, kaiken olevaisen alkua, ajan ja äärettömyyden olemusta.

'Täytyy oppia ajattelemaan eri suunnista ja välillä vaikka ison mutkan kautta', Angus miettii."

Merja Nevalaisen kritiikki julkaistiin Keskipohjanmaan kulttuurisivulla 1.5.2018