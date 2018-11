Reisjärven valtuusto sulki akuuttivuodeosaston – lehteriyleisö seurasi päätöksentekoa huolestuneena



Reisjärven valtuusto päätti keskiviikkona illalla pitämässään kokouksessa sulkea terveyskeskuksensa akuuttivuodeosaston vaiheittain ensi vuoden aikana.

Päätös syntyi lopulta selvin numeroin 12-4. Päätöksellä Reisjärvi hyväksyy Selänteen kuntayhtymän tulevan vuoden budjetin. Talousarvio sisältää Reisjärven akuuttivuodeosaston sulkemisen ja toisaalta Mansikan tuetun asumispalvelun siirron Vanhainkotiyhdistykseltä Selänteelle.

Ennen päätöstä valtuuston puheenjohtaja Kaarlo Paavola (kesk.) sekä valtuutetut Katri Parkkila ja Teuvo Nyman samasta puolueesta jäävättiin. Paavola ja Parkkila jääväsivät itse itsensä terveyskeskuksen työntekijöinä, mutta Nyman poistui päättäjien joukosta vasta äänestyksen jälkeen.

– En pidä itseäni jäävinä, mutta jos valtuusto toisin päättää, en voi mitään.

Näin valtuusto myös päätti äänestyksen jälkeen. Teuvo Nyman on Vanhainkotiyhdistyksen puheenjohtaja.

Kokouksen kuluessa Kauko Mäntypuro (kesk.) esitti päätöksen palauttamista kunnanhallituksen käsittelyyn ja uudelleen valmisteluun, mutta koska hän hävisi äänestyksen, kokous jatkui.

Keskustelu puolesta ja vastaan oli tiivis.

Päätöksen jälkeen valtuusto hyväksyi yksimielisesti keskustaryhmän neliosaisen ponnen. Sen mukaan on huolehdittava siitä, että akuuttivuodeosaston sulkemisen yhteydessä perustettava arviointiyksikkö vastaa hoidon tarvetta, kotihoitoon on ohjattava riittävät resurssit, palveluissa on oltava riittävästi henkilökuntaa ja potilaiden saattohoidon on tapahduttava Reisjärvellä.