"Eriarvoistumista on täälläkin, ei Kokkola ole mikään lintukoto" – Joulupuu-keräyksen avulla saadaan monessa perheessä järjestettyä joulu



Soiten lastensuojelun ja perhetukipalvelujen asiakkaina on tällä hetkellä noin 500 lasta ja nuorta. Soiten palvelualuejohtaja Minna Lönnbäck tietää, että monet perheet ovat eläneet niukkuudessa pitkään.

– Työllisyystilanne on parantunut, mutta työttömyyttä on edelleen paljon. Ja vaikka pitkäaikaistyötön saisikin työtä, ei taloudellinen tilanne perheessä parane heti, kun on eletty niukkuudessa pitkään. Myös monet työssäkäyvät vanhemmat ovat tiukoilla, hän sanoo.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kokkolan yhdistyksen puheenjohtaja Tiina Lahdella on myös tiedossa useita perheitä, jotka kaipaavat apua joulun alla.

– Avunpyyntöjä on tullut pitkin syksyä. Osa perheistä on kohdannut äkillisiä kriisitilanteita ja ovat siksi avun tarpeessa, Lahti kertoo.

Kokkolan Nuorkauppakamarin järjestämän Joulupuu-keräyksen avulla moni näistä perheistä saa tarvitsemaansa apua.

– Moni perhe saa järjestettyä joulun tämän keräyksen avulla. Kun perhe on elänyt kuukaudesta toiseen niukkuudessa, ovat joulun mukana tuomat ylimääräiset kustannukset sellaisia, joihin ei pystytä vastaamaan. Eriarvoistumista on täälläkin, ei Kokkola ole mikään lintukoto, sanoo Minna Lönnbäck ja jatkaa:

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

– On liikuttavaa nähdä vuodesta toiseen miten kokkolalaiset kerääntyvät tämän asian äärelle. Lahjat valitaan selkeästi ajatuksella ja sydämellä, hän kertoo.

Viime vuonna Joulupuu-keräyksessä päästiin ennätyslukemiin, kun paketteja kertyi yli 1 500.

Joulupuu-keräyksen tarkoitus on kerätä joululahjoja Kokkolan seudun 0-17-vuotiaille vähäosaisille lapsille ja nuorille ja näin auttaa vaikeassa elämäntilanteessa olevia lapsiperheitä.

Keräys toteutetaan 8.-9. joulukuuta kauppakeskus Chydeniassa ja lahjat toimitetaan perille yhteistyössä Soiten perhetukipalveluiden ja lastensuojelun sekä Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa.

– Lahjat tuodaan keräykseen paketoituna ja päälle tulee laittaa pakettikortti, johon on merkitty lahjan saajan ikä ja sukupuoli sekä lahjan sisältö, kertoo projektipäällikkö Juho Hietala Kokkolan Nuorkauppakamarista.

Joulupuu-keräyksen monivuotinen yhteistyökumppani on Keski-Pohjanmaan Osuuspankki. Kokkolan konttorissa on tänäkin vuonna ennakkokeräyspiste, 4.-5. joulukuuta, jonne lahjoja voi myös viedä.

Keski-Pohjanmaan Osuuspankin Private-asiakkaiden joulumuistamiset on useampana vuonna ohjattu hyväntekeväisyyteen ja tänä vuonna lahjoituskohteena on Joulupuu-keräys.

– On hienoa, että meillä on pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita ja uusia tulee myös. Tänä vuonna Kampusalueen toimijat, Centria, Kpedu ja yliopistokeskus, lähtivät mukaan keräykseen, kertoo Kokkolan Nuorkauppakamarin Anu Haapasalo.