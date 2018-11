Mielipide: Joustava varhaiskasvatus mahdollistaa hyvän arjen Kokkolassa



Viime maanantaina Kokkolan kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2019 talousarviosta. Mediassa TA-käsittelystä nostettiin esille huumekeskustelu ja se, että talousarvioon tehtiin ”pari tekstimuutosta”. Varhaiskasvatus ei teemana medialle kelvannut.

Tekstimuutoksista äänestysten jälkeen läpi meni vain kaksi. Toinen esityksistä oli Riitta Rahkolan muutos lähikouluasiaan, jossa lähikoulua osoitettaessa vaikuttaisi oppilasmäärän lisäksi myös etäisyys. Selvemmin numeroin (28-15) valtuusto äänesti läpi tekemäni esityksen varhaiskasvatuksesta, jossa varhaiskasvatuksen sisältä kohdennetaan 25 000 € tuomaan joustoa perheille, joilla on rajattu päivähoito-oikeus. Alunperin esitin määrärahan lisäystä, mutta varmemman läpimenon toivossa muutin esityksen niin, että raha on etsittävä varhaiskasvatuksen sisältä - samalla olen käsityksessä, että varhaiskasvatus voisi joustoa tarjota ilman lisärahaakin. Olen kuitenkin erittäin tyytyväinen ja helpottunut, että esitys meni läpi.

Kyse on isosta asiasta. Kokkola otti heti mahdollisuuden tarjouduttua viime valtuustokaudella käyttöön rajatun päivähoito-oikeuden. Lähikaupungeista ainoana, isompien kuntien joukosta harvana ja joukko pienenee kun kaupungit (mm. Jyväskylä) ovat tuota rajausta peruneet. Jos olette olleet hereillä keskustelussa suomalaisesta lapsiköyhyydestä ja nähneet mm. Pelastakaa Lasten tai lapsiasiainvaltuutetun kannanottoja, tiedätte, että suomalainen lapsiköyhyys on nousussa, juopa pärjääjien ja putoajien välillä syvenee ja hinnan maksavat lapset ja nuoret. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen on ollut viime vuosien vahingollisin päätös suomalaisille perheille. Se on lisännyt eriarvoisuutta ja stigmaa. Kirjaimellisesti päiväkoti-ikäiset ovat tämän myötä tietoisia siitä, kenen kotona on työttömyyttä.

Erityisen ontoilta kuulostivat palopuheet huumausaineista, Soiten budjetissa näkyvästä huostaanottojen noususta tai nuorten syrjäytymisestä. SDP:n toinen esitys varhaiskasvatukseen liittyen äänestettiin kumoon. Samalla kun nyöriä kiristetään lasten ja perheiden kustannuksella, ei oikeistolle kelvannut yhteensä 200 000:n säästö arvopaperien ostosta tai maanhankinnasta, jota Vihreät esittivät miljoonabudjetteihin.

Kokkola ei ole ainoastaan lähtenyt rajoittamaan päivähoito-oikeutta, mutta varhaiskasvatus myös tulkitsee rajoitusta mahdollisimman nihilistisellä tavalla. Keräsin syksyllä monisivuisen aineiston kokkolalaisäitien kokemuksista rajatusta päivähoito-oikeudesta ja teksti oli kylmäävää. Facebookin Mammat-ryhmässä kokemuksia jakoivat kymmenet ja lisäksi sain suuren määrän viestejä niiltä, jotka eivät halunneet julkisesti kokemuksistaan kertoa. Kokkolassa rajatun päivähoito-oikeuden piirissä olevat lapset saavat tulla hoitoon klo 8 jälkeen ja heidät on haettava ennen neljää. Monissa perheissä on vain yksi auto ja etäisyydet päiväkotiin pitkiä, perheen työssäkäyvä ei siis viikon kahtena hoitopäivänä voi tuoda ja hakea lasta. Äitien kertomat tilanteet olivat absurdeja, joustoa ei ole mahdollista saada edes kymmentä minuuttia. Puolipäiväisten hoito-oikeus on klo 8 ja 12 välisenä aikana. Samasta joustosta teimme SDP:n kanssa syksyllä aloitteen, mutta aloitteen jättämisen JÄLKEEN varhaiskasvatus tiukensi linjaa entisestään ja aikaisti hakuaikaa. Hoitopäiviin ei voi itse vaikuttaa; jos vanhempi ei ole ansiotyössä, hänellä ei kai voi olla mitään pakollisia menoja? Toimitin tuon aineiston keskipohjalaismedialle, mutta tulos siitä oli Kokkola-lehden sivun pituinen varhaiskasvatusjohtajan haastattelu. Äidit eivät saaneet ääntään kuuluviin.

Minulla on täysi luotto siihen, että tuleva hallitus (oli kokoonpano mikä hyvänsä) tulee perumaan rajauksen. Tuo päätös on ollut huono ja julma.

Minulla on myös täysi luotto siihen, että kokkolalainen varhaiskasvatuksen henkilökunta tekee jatkossakin suurella sydämellä ja ammattitaidolla sitä tärkeää työtä, jota he ovat tehneet tähänkin asti. Omat lapseni ovat saaneet olla ihanissa päiväkodeissa ja tiedän mitä lapsen näkemistä, huomioimista ja välittämistä he saavat osakseen. Tiukka tulkinta rajatulle PH-oikeudelle tulee henkilöstön yläpuolelta ja heillä ei ole vaihtoehtoja sen noudattamiseen. Tämä tulisi tarjota; osaavat varhaiskasvattajat ja päiväkodin johtaja saavat toivottavasti ihan lähitulevaisuudessa katsoa tilannekohtaisesti miten perheelle ja lapselle voidaan rajoitusten puitteissa tarjota heidän tarvitsemansa varhaiskasvatuspalvelu. Tämä oli selvin luvuin valtuuston tahto.